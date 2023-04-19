Далай-лама попал в новый скандал: на этот раз с Леди Гагой

На видео видно, как Далай-лама щекочет ногу знаменитости.

Инцидент произошел во время конференции по состраданию в Индиане, на которой обсуждалось, как оказать поддержку тем, кто испытывает физические и психологические трудности. Хотя мероприятие было направлено на сострадание и сочувствие, действия Далай-ламы вызвали негативную реакцию.

На 17-секундном видео видно, как духовный лидер касается колена Гаги.

Когда он попытался коснуться другой ноги, певица схватила его за руку.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS — Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023

Напомним, скандал разгорелся, когда была распространена видеозапись февральских событий в северном индийском городе Дхарамсала, где живет Далай-лама. На видео видно, как он приглашает 10-летнего мальчика на сцену и велит ему поцеловать его в щеку и в губы. Когда мальчик послушно подчиняется, 87-летний духовный лидер говорит ему: "А теперь пососи мой язык".

В понедельник, 10 апреля, Далай-лама извинился за свои действия.