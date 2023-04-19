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Далай-лама попал в новый скандал: на этот раз с Леди Гагой

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

Острую реакцию вызвало видео, на котором тибетский духовный лидер Далай-лама просит мальчика пососать язык. Ну а в соцсетях появилось видео 2016 года, где Далай-лама решил пошалить с певицей Леди Гагой (Lady Gaga).

На видео видно, как Далай-лама щекочет ногу знаменитости.

Инцидент произошел во время конференции по состраданию в Индиане, на которой обсуждалось, как оказать поддержку тем, кто испытывает физические и психологические трудности. Хотя мероприятие было направлено на сострадание и сочувствие, действия Далай-ламы вызвали негативную реакцию.

На 17-секундном видео видно, как духовный лидер касается колена Гаги.

Когда он попытался коснуться другой ноги, певица схватила его за руку.

Напомним, скандал разгорелся, когда была распространена видеозапись февральских событий в северном индийском городе Дхарамсала, где живет Далай-лама. На видео видно, как он приглашает 10-летнего мальчика на сцену и велит ему поцеловать его в щеку и в губы. Когда мальчик послушно подчиняется, 87-летний духовный лидер говорит ему: "А теперь пососи мой язык".

В понедельник, 10 апреля, Далай-лама извинился за свои действия.

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