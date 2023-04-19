НАТО уже подготовило планы обороны для стран Балтии

В НАТО подготовлены оборонные планы для стран Балтии, и недавно они были представлены представителям всех стран альянса, сообщил в среду литовский новостной портал 15min.
Ожидается, что планы будут утверждены до саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе.
"Эти планы впервые будут такими детальными. Это будут планы оперативного уровня. Таким образом, можно будет говорить о специально выделенных силах, которые будут выполнять планы и задачи в нашем регионе, чего раньше не было. Это совершенно другой качественный уровень, чем те планы, которые у нас были раньше, которые сейчас уже активированы", - сказал 15min старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.
В прошлом считалось, что если Россия нападет, то страны Балтии должны попытаться сдержать атаку, пока союзники не придут на помощь. Теперь НАТО хочет быть готовым к немедленному ответному удару, указывает портал.
Альянс принял меры по дальнейшему укреплению безопасности восточного фланга Североатлантического союза после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.
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