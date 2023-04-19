НАТО уже подготовило планы обороны для стран Балтии

"Эти планы впервые будут такими детальными. Это будут планы оперативного уровня. Таким образом, можно будет говорить о специально выделенных силах, которые будут выполнять планы и задачи в нашем регионе, чего раньше не было. Это совершенно другой качественный уровень, чем те планы, которые у нас были раньше, которые сейчас уже активированы", - сказал 15min старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.