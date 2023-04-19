"Уступлю Путину свое место в тюрьме". Илье Яшину не удалось оспорить приговор по делу о "фейках"

Дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти) против Яшина возбудили в июле, когда он был муниципальным депутатом Красносельского района Москвы.

До этого политика заключали под арест по обвинению в неповиновении полиции, а также составили на него четыре протокола по статье о "дискредитации" российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), оштрафовав по трем из них на 90 тыс. рублей.

Яшин утверждал, что таким образом власти пытаются заставить его уехать из России. Несмотря на это он принял решение остаться и продолжал выступать против вторжения в Украину.

Поводом для уголовного дела стало то, что 7 апреля в прямом эфире в своем YouTube-канале Яшин рассказал о событиях в украинской Буче, показав в том числе сюжет Би-би-си об убитых мирных жителях города. Расследованием произошедшего в Буче с весны занимается Международный уголовный суд.

Минобороны России называет сообщения о преступлениях российских военных в Буче "провокацией", а кадры с трупами на улицах "постановочными". В суде эту версию повторял прокурор.

По версии обвинения, Яшин "утвердительно сообщил под видом достоверных сведений", что российские военные убивали жителей Бучи, и при этом пренебрежительно отзывался о действующей в России власти.

Яшин вину не признал. Выступая в суде, он подчеркивал, что рассказывая о событиях в Буче, он следовал классическим стандартам журналистики и ознакомил зрителей с разными точками зрения - озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию российского минобороны.

Выступая с последним словом, Яшин обратился в том числе к президенту России Владимиру Путину и призвал его немедленно вывести войска с территории Украины.

Путин, отвечая позднее на вопросы журналистов о том, не кажется ли ему такой приговор за слова "зверским", сказал: "Когда кажется, креститься надо". Перед этим он, как и ранее при вопросах об оппозиционерах, попросил уточнить "кто такой Илья Яшин".

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