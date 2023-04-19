В Украине появились первые американские боевые машины Bradley

Первые боевые машины Bradley, подаренные США в январе этого года, появились в Украине, сообщают зарубежные СМИ.
Информацию подтвердил официальный представитель Пентагона. Это первый официальный случай, когда США подтверждают прибытие этих боевых машин в Украину. Точную дату прибытия боевых машин в Украину чиновник не назвал.
В отличие от ранее поставленных в Украину бронемашин M113, Bradley вооружены мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. Боевых машин Bradley в США довольно много, хотя некоторые модели устарели и нуждаются в модернизации.
Эти боевые машины названы в честь американского генерала Омара Брэдли.
В конструкции боевой машины видно стремление максимально удовлетворить одновременно несколько требований. У машины должно быть универсальное вооружение и хорошая защита при высокой подвижности, а также плавучесть и возможность авиаперевозки.
Bradley - основная боевая машина армии США. Хотя впервые она появилась на военной службе в 1981 году, эта платформа до сих пор незаменима.
M2 имеет традиционную компоновку боевой машины пехоты - моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части, а солдаты - в задней части корпуса. Экипаж Bradley состоит из трех человек - командира, наводчика и механика-водителя. Также боевая машина может перевозить семь дополнительных солдат.
Башня боевой машины оснащена комплексом вооружения, в состав которого входят автоматическая пушка, пулемет и пусковая установка противотанковых ракет.
Технические параметры Bradley:
- Длина - 6,45 метра;
- Ширина - от 3,2 до 3,6 метра;
- Высота - от 2,9 до 2,97 метра;
- Мощность - 500 лошадиных сил (368 киловатт);
- Скорость по шоссе - 66 км/ч;
- Скорость в условиях бездорожья - 40 км/ч;
- Скорость плавания - 7,2 км/ч;
- Запас топлива - 662 л;
- Максимальный пробег с полным баком составляет примерно 483 километра.
За прошедшие годы Bradley претерпели несколько модификаций, в результате чего появилось несколько моделей - M2A2 ODS, M2A3 и M2A4. Всего было выпущено почти 10 000 боевых машин Bradley в различных модификациях.
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