В Украине появились первые американские боевые машины Bradley

Информацию подтвердил официальный представитель Пентагона. Это первый официальный случай, когда США подтверждают прибытие этих боевых машин в Украину. Точную дату прибытия боевых машин в Украину чиновник не назвал.

В отличие от ранее поставленных в Украину бронемашин M113, Bradley вооружены мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. Боевых машин Bradley в США довольно много, хотя некоторые модели устарели и нуждаются в модернизации.

Эти боевые машины названы в честь американского генерала Омара Брэдли.

В конструкции боевой машины видно стремление максимально удовлетворить одновременно несколько требований. У машины должно быть универсальное вооружение и хорошая защита при высокой подвижности, а также плавучесть и возможность авиаперевозки.

Bradley - основная боевая машина армии США. Хотя впервые она появилась на военной службе в 1981 году, эта платформа до сих пор незаменима.