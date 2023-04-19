Эксперт: Пиленса могут поддержать оппозиционные партии

В разговоре с агентством LETA политолог отметила, что оппозиция фактически никогда не голосует за кандидатов, выдвинутых правящей коалицией, если нет договоренности.

По мнению эксперта, Пиленс не совсем тот кандидат, который оправдал бы, например, ожидания электората партии "Стабильности!", потому что это менее экономически защищенный слой общества, а Пиленс представляет интересы предпринимателей и бизнес. Если нет идеологического совпадения, это также указывает на возможность соглашения, сказала Метла-Розентале.

"Я боюсь этих сделок. Предусматривает ли сделка, что будет другое правительство? Мы не знаем, какие требования выдвигают партии для поддержки Пиленса", - заявила она.

"Мы знаем нынешнего президента Эгила Левитса и знаем, кто за ним стоит, точнее, никто - никаких экономических сил и интересов. В случае с Пиленсом в этом мы не можем быть уверены", - считает эксперт.