Министр: в этом году будет отремонтировано более 600 км дорог

Он заявил, что, несмотря на рекомендации коллег не выезжать весной с рабочими визитами, в этом году он посетил несколько регионов, где провел переговоры с местными жителями и осмотрел участки дорог.

"Должен сказать, что мне было стыдно", - сказал министр, добавив, что в ходе визитов поступали обоснованные нарекания по поводу состояния дорог, особенно региональных и местного значения, на которых застревали машины скорой помощи и ломались школьные автобусы.

"Это не недостижимые или невыполнимые требования, это базовая потребность людей ходить на работу, водить детей в школу, жить в том месте, где они хотели бы жить", - подчеркнул Витенбергс.

В своем выступлении он признал, что осознает недостаточный объем средств, выделяемых на строительство и содержание дорог, но бюджета этого года должно хватить на ремонт нескольких участков дорог.

Министр также приветствовал понимание коалицией и оппозицией недостаточности финансовых ресурсов и выразил надежду, что в ходе следующих переговоров по бюджету на транспортную инфраструктуру могут быть выделены большие суммы денег.

"Было довольно много разговоров об умной реиндустриализации, экономической трансформации и так далее, но без доступных и проезжих дорог все это невозможно", - сказал Витенбергс, добавив, что улучшение дорожной инфраструктуры будет продолжаться.