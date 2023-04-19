ЕС готовит ограничения на импорт продовольствия из Украины

После того как несколько стран Восточной Европы начали приостанавливать импорт украинского продовольствия в одностороннем порядке, Евросоюз решил централизованно ввести ограничения на ввоз из Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сообщает Русская служба BBC со ссылкой Reuters.
По информации агентства, Еврокомиссия рассматривает то, что там называют "превентивными мерами" в отношении нескольких категорий зерновых и масличных культур - прежде всего пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.
Торговые правила ЕС позволяют Еврокомиссии запрещать импорт определенных товаров в весь блок и его часть, при этом разрешая транзит.
Также готовится компенсация для пострадавших восточноевропейских фермеров на общую сумму около 100 млн евро. Детали будут обсуждаться сегодня же, в среду, на совещании еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса с министрами из Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши, при участии профильных чиновников из Украины.
Стремясь поддержать украинских фермеров, Евросоюз отменил пошлины на импорт украинской продукции, но это привело к резкому падению цен на аналогичную продукцию в странах Восточной Европы.
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