ЕС готовит ограничения на импорт продовольствия из Украины

По информации агентства, Еврокомиссия рассматривает то, что там называют "превентивными мерами" в отношении нескольких категорий зерновых и масличных культур - прежде всего пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Торговые правила ЕС позволяют Еврокомиссии запрещать импорт определенных товаров в весь блок и его часть, при этом разрешая транзит.

Также готовится компенсация для пострадавших восточноевропейских фермеров на общую сумму около 100 млн евро. Детали будут обсуждаться сегодня же, в среду, на совещании еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса с министрами из Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Польши, при участии профильных чиновников из Украины.

Стремясь поддержать украинских фермеров, Евросоюз отменил пошлины на импорт украинской продукции, но это привело к резкому падению цен на аналогичную продукцию в странах Восточной Европы.