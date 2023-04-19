Министр обороны Китая оценил вклад Путина в "обеспечение мира"

На видео Ли Шанфу во время встречи с Владимиром Путиным и министром обороны России Сергеем Шойгу зачитывает заранее подготовленную речь. В ней он называет российского президента, который начал полномасштабную войну в Украине, "выдающимся государственным лидером" и отмечает его "важный вклад в обеспечение мира и развития во всем мире".

Как сообщает Bloomberg, происхождение видео до сих пор неясно, поскольку слова министра не были включены ни в сообщения китайских государственных СМИ, ни в официальную информацию Кремля о мероприятии. Минобороны Китая не ответило на вопросы журналистов агентства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял министра обороны Китая в Кремле в воскресенье, 16 апреля, отметив, что его визит следует за очень продуктивным трехдневным визитом председателя Китая Си Цзиньпина в Москву в прошлом месяце.

Напомним, что власти Китая не осудили действия России. Мирный план, который Китай представил в феврале 2023 года, содержал призыв к отмене односторонних санкций. Китай также призвал серьезно относиться к "законным интересам безопасности отдельных стран".