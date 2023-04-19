В Финляндии арестована земля Российского центра науки

В Финляндии Управление по взысканию долгов арестовало землю и недвижимость Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, сообщила газета Helsingin Sanomat в среду, 19 апреля. Как отмечает издание, соответствующее решение было принято неделю тому назад и связано с санкциями ЕС, введенными против России из-за вооруженного вторжения в Украину.

Арест продлится три недели. В течение этого срока судебный пристав должен установить, находятся ли земля и здание в собственности, владении или под контролем лица, попавшего под санкции. По данным газеты, земельный участок, на котором расположено здание РЦНК, принадлежит РФ.

Земля и недвижимость РЦНК арестованы после запроса министерства иностранных дел. Стоимость замороженных активов обычно оценивается в решениях Управления по взысканию долгов, но, согласно Helsingin Sanomat, стоимость имущества Российского центра науки и культуры "неизвестна".

Арест семи квартир в Хельсинки

Еще в марте управление заморозило средства РЦНК на счету Центра в банке Nordea. Прошлым летом издание Talouselämä сообщало, что на деятельность Центра оказывает влияние Служба внешней разведки России (СВР).

Помимо РЦНК, Управление по взысканию долгов также арестовало в Хельсинки семь квартир. Они, предположительно, связаны с попавшим под санкции ведомством "Россотрудничество", работающим под эгидой МИД РФ.