Подчиненная экс-министра Гиргенса оштрафована на 18 600 евро по "делу о телефоне"

Рижский городской суд оштрафовал Лигу Лапиню, бывшего руководителя Информационного центра Министерства внутренних дел, на 18 600 евро за то, что она передала служебный телефон в личное пользование экс-министра Сандиса Гиргенса. Об этом пишет Latvijas Avīze.
Также Лапине придется возместить государству 532 евро. Приговор еще может быть обжалован в областном суде.
Обвинение было предъявлено за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Согласно обвинительному заключению, чиновник, используя свое служебное положение, отдал незаконные распоряжения о подготовке необходимых документов для списания и отчуждения имущества.
После их подготовки, зная, что данное имущество останется в пользовании другого лица, чиновник воспользовался предоставленными ему полномочиями и утвердил акт списания соответствующего имущества, сообщили в прокуратуре.
Лапиня свою вину не признает.
Как сообщала программа Nekā personīga, после ухода с поста министра в июне 2021 года Гиргенсу пришлось сдать купленный на государственные деньги служебный телефон - Apple Iphone XR стоимостью менее 1000 евро. Министр захотел оставить телефон себе.
По просьбе министра, глава Информационного центра МВД попыталась решить вопрос так, чтобы по бумагам телефон считался уничтоженным.
Сотрудники центра заявили суду, что Лапиня распорядилась, чтобы телефон остался у бывшего министра. Они подчинялись, потому что боялись сопротивляться. Центр решил списать iPhone Гиргена как поврежденный.
К тому, чтобы списать телефон, приложили руку как минимум четыре сотрудника, а также компания, которая, не видя устройства, подготовила заявление о том, что телефон поврежден и не подлежит ремонту.
Телефон не был приложен к вещественным доказательствам, потому что был утерян. Когда следователь попросил Гиргенса вернуть устройство, тот заявил, что оно выпало у него из кармана во время езды на мотоцикле.
Гиргенс считает уголовное дело сфабрикованным, чтобы отомстить ему и честным чиновникам за нарушение традиции недобросовестных закупок в Информационном центре.
Хотя прокуратура в своем заявлении об этом не упомянула, LETA уже писало, что что Бюро внутренней безопасности начала расследование возможной противоправной деятельности должностного лица Информационного центра МВД и компании KB Open в отношении закупок, организованных центром. Это дело также было возбуждено за злоупотребление служебным положением. В отношении главы центра Лапини возбуждено дисциплинарное дело.
Министерство внутренних дел прекратило отношения государственной гражданской службы с Лапиней.
В Рижском городском суде находится еще одно уголовное дело, связанное с Лапиной за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. По делу также проходит Лига Пейпиня.
Обвинение предъявлено за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Согласно обвинительному заключению, должностное лицо, используя свое служебное положение, отдавало незаконные распоряжения о подготовке необходимых документов для списания и реализации имущества. Название предмета в заключении прокуратуры не упоминалось, но LETA уже писало, что речь идет о средстве связи, о чем ранее сообщало Бюро внутренней безопасности.
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