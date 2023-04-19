Подчиненная экс-министра Гиргенса оштрафована на 18 600 евро по "делу о телефоне"

К тому, чтобы списать телефон, приложили руку как минимум четыре сотрудника, а также компания, которая, не видя устройства, подготовила заявление о том, что телефон поврежден и не подлежит ремонту.

Телефон не был приложен к вещественным доказательствам, потому что был утерян. Когда следователь попросил Гиргенса вернуть устройство, тот заявил, что оно выпало у него из кармана во время езды на мотоцикле.

Гиргенс считает уголовное дело сфабрикованным, чтобы отомстить ему и честным чиновникам за нарушение традиции недобросовестных закупок в Информационном центре.

Хотя прокуратура в своем заявлении об этом не упомянула, LETA уже писало, что что Бюро внутренней безопасности начала расследование возможной противоправной деятельности должностного лица Информационного центра МВД и компании KB Open в отношении закупок, организованных центром. Это дело также было возбуждено за злоупотребление служебным положением. В отношении главы центра Лапини возбуждено дисциплинарное дело.

Министерство внутренних дел прекратило отношения государственной гражданской службы с Лапиней.

В Рижском городском суде находится еще одно уголовное дело, связанное с Лапиной за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. По делу также проходит Лига Пейпиня.

Обвинение предъявлено за злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Согласно обвинительному заключению, должностное лицо, используя свое служебное положение, отдавало незаконные распоряжения о подготовке необходимых документов для списания и реализации имущества. Название предмета в заключении прокуратуры не упоминалось, но LETA уже писало, что речь идет о средстве связи, о чем ранее сообщало Бюро внутренней безопасности.