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Фото и видео ⟩ Очевидцы слышали взрывы. Что известно о возгорании автомобиля возле Рижского замка?

rus.tvnet.lv
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В среду, 19 апреля, на площади Рижского замка в Старой Риге вспыхнул автомобиль Mercedes. Свидетели рассказывают, что сначала услышали громкие взрывы, что привлекло их внимание, сообщает передача TV3 Degpunktā.

Пожарные с двумя автоцистернами приехали на место происшествия в течение нескольких минут и в течение получаса погасили пламя, но от жара успела расплавиться и дверца стоявшего рядом электромобиля.

Командир 1-й части Государственной пожарно-спасательной  службы (VUGD) Дидзис Римшанс отмечает, что

окрестности Рижского замка считаются районом повышенной опасности, несмотря на сравнительно небольшую площадь горения, о которой сообщалось во время вызова.

Фото: Горящая возле резиденции президента машина

Видео: сюжет программы Degpunktā

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