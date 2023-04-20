Фото и видео ⟩ Очевидцы слышали взрывы. Что известно о возгорании автомобиля возле Рижского замка?

В среду, 19 апреля, на площади Рижского замка в Старой Риге вспыхнул автомобиль Mercedes. Свидетели рассказывают, что сначала услышали громкие взрывы, что привлекло их внимание, сообщает передача TV3 Degpunktā.
Пожарные с двумя автоцистернами приехали на место происшествия в течение нескольких минут и в течение получаса погасили пламя, но от жара успела расплавиться и дверца стоявшего рядом электромобиля.
Командир 1-й части Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Дидзис Римшанс отмечает, что
окрестности Рижского замка считаются районом повышенной опасности, несмотря на сравнительно небольшую площадь горения, о которой сообщалось во время вызова.
Фото: Горящая возле резиденции президента машина
Видео: сюжет программы Degpunktā
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