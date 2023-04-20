Фото ⟩ 1-й день показов на Рижской неделе моды: бренды из стран Балтии

В этом сезоне 36-я Рижская неделя моды проходит с 18 по 21 апреля. Открывающим мероприятием 18 апреля стал международный семинар "Устойчивая мода: стереотипы и реальность #2".

В свою очередь, 19 апреля в Zunda Towers свои коллекции представили балтийские бренды. Смотрите фото!

Галерея: Показ Diana Arno (Эстония)

Автор одноименного бренда Diana Arno через призму своей коллекции предлагает "сбежать от реальности". Яркие мечты и фантазии нашли отражение в образах через блики сочных оттенков и сияющий глиттер, воплощая завораживающую красоту свободы.

Галерея: Показ Mild Power (Литва)

Дебютант сезона - литовская марка Mild Power - продемонстрировала коллекцию "Чемпион любви в тяжелом весе", вдохновленную ​​боксом. В образах коллекции преобладают многоуровневые воланы пастельных тонов, декорированные изящно переплетенными деталями, разноцветными принтами и объемными пропорциями.

Галерея: Показ One Wolf (Латвия)

В этом сезоне дизайнер бренда One Wolf Агнесе Нарницка экспериментирует с денимом. "Коллекция сочетает в себе эстетику, созданную нашим более чем десятилетним творческим трудом, а также принципы моды унисекс", - делится Агнесе.

Галерея: Показ Slow Beachwear (Латвия)

Капсульная коллекция курортной пляжной одежды Slow Beachwear "Шаг за шагом" создана для женщин, которые хотят отвлечься от напряженных будней. Дизайнер бренда Элина Штобе предлагает каждой девушке обрести ощущение slow, неспешности, чтобы встретиться с собой и продолжать путь с удвоенной силой.