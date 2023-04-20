Экс-министр Плешс некоторое время был безработным, а теперь получил новую серьезную должность

Отходя от четырех лет, проведенных в политике, бывший министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс посвятил время семье и дому. В беседе с изданием Privatā Dzīve Плешс рассказал, как у него дела сейчас.
Несколько месяцев бывший министр был безработным. "Я воспользовался возможностью получить хорошее пособие, так как после тяжелого и напряженного рабочего цикла мне нужно было проветрить голову, отдохнуть, собраться и посмотреть, что делать дальше", - пояснил Плешс.
"Это время было благотворным еще и потому, что я мог наконец провести больше времени с сыном. Ему уже 10 месяцев, но первые полгода его жизни я его почти не видел.
Это было хорошее время для меня, чтобы побыть дома со своей семьей, наблюдая за тем, как растет малыш. А растет он очень быстро".
Пока Плешс был безработным, он стал для семьи и поваром, и, как он сам смеется, водителем по вызову.
Однако недавно он вернулся к работе, став исполнительным директором международной энергетической компании.
Плешс признает, что ни он, ни партия "Для развития/За!" не простились с политикой. Они вернутся через год на выборы в Европарламент.
Больше читайте в новом номере издания Privātā Dzīve от 18 апреля.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!