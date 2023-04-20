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Генсек НАТО прибыл в Киев

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: Reuters/ScanPix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг явился с визитом в столицу Украины, в Киев, в четверг сообщил представитель НАТО.

Это первый визит Столтенберга в Украину, с тех пор как Россия в феврале прошлого года начала полномасштабную войну против Украины.

"Генеральный секретарь НАТО находится в Украине. Мы будем публиковать более широкую информацию, как только можем", - сказал чиновник альянса.

Столтенберг был в Киеве до войны, но это его первый визит с 24 февраля 2022 года. Визитом Столтенберга подчеркиваются долгосрочные обязательства альянса о защите независимости Украины.

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