Генсек НАТО прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг явился с визитом в столицу Украины, в Киев, в четверг сообщил представитель НАТО.
Это первый визит Столтенберга в Украину, с тех пор как Россия в феврале прошлого года начала полномасштабную войну против Украины.
"Генеральный секретарь НАТО находится в Украине. Мы будем публиковать более широкую информацию, как только можем", - сказал чиновник альянса.
Столтенберг был в Киеве до войны, но это его первый визит с 24 февраля 2022 года. Визитом Столтенберга подчеркиваются долгосрочные обязательства альянса о защите независимости Украины.
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