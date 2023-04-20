Сейм разрешил проводить вступительные экзамены в гимназиях

Поправки предусматривают, что общеобразовательные учреждения государства, самоуправлений и государственных вузов при приеме учащихся по программе общего среднего образования на 2023/2024 учебный год с разрешения учредителя вправе принимать меры по углубленной оценке знаний учащегося по предметам, по которым он сдавал централизованные экзамены.

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке продолжит оценку проведения вступительных экзаменов в последующие учебные годы на основании оценок централизованных экзаменов в этом учебном году.

Ранее, 30 марта, Сейм единогласно исключил из повестки дня поддержанные правительством поправки к закону об общем образовании, которые изначально планировались для того, чтобы запретить общеобразовательным учреждениям проводить вступительные экзамены по предметам, по которым учащиеся основной школы сдают централизованные экзамены.

Решение депутатов вызвало путаницу и непонимание в комиссии Сейма по образованию и Министерстве образования и науки, которые заявили, что отказ от поправок имеет обратный эффект, то есть отсутствие нового регулирования препятствует проведению вступительных экзаменов в этом году.

12 апреля руководитель отдела общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа обосновала необходимость проведения вступительных экзаменов тем, что они имеют иное содержание, чем централизованные экзамены, и что централизованные экзамены - недостаточный критерий отбора для поступления в государственные гимназии.