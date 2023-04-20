Галерея ⟩ В Эстонии открылся новый автоматический пограничный пункт

Он добавил, что автоматический пограничный контроль, т.е. так называемое ABC-решение, не ограничивается обслуживанием пограничных пунктов, где границу пересекают несколько человек в день. "В Таллиннском аэропорту и на Нарвском пограничном пункте эти системы действуют очень успешно и всячески себя оправдали", – сказал Коммусаар.

Руководитель отдела бизнес-услуг Центра инфотехнологий и развития (SMIT) Министерства внутренних дел Эстонии Марти Лунг отметил, что это самый современный пограничный пункт Эстонии. "Более того, это первый в Европе пограничный пункт на границе Шенгена, который не имеет постоянного персонала и функционирует в виде самообслуживания. За 15 лет существования Центра инфотехнологий и развития (SMIT) – это безусловно одно из самых высокотехнологичных и направленных в будущее решений, которое было создано в сотрудничестве с Департаментом полиции и пограничной охраны".

По словам Лунга, благодаря установленным на пограничном пункте ABC-воротам пересечение границы станет более удобным и при этом останется безопасным, поскольку и впредь будет иметься полный обзор происходящего на пограничном пункте.

Реновацию пограничного пункта осуществило Riigi Kinnisvara AS. "Наша задача – создать для общественного сектора качественную среду для работы и обслуживания. В новом здании пограничного пункта Саатсе мы учли особенности местной работы на границе и технические требования. Теперь работа пограничников упростилась и пересечение границы больше соответствует современным условиями", – сказал директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara AS Михкель Мягер.

Реновация пограничного пункта обошлась в 250 000 евро и финансировалась полностью Фондом внутренней безопасности Европейского союза.