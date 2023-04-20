Латвия, Литва и Эстония требуют освободить Владимира Кара-Мурзу

По словам руководителей комиссий по иностранным делам, вынесенный Кара-Мурзе приговор является очевидным примером злоупотребления властью со стороны российских государственных органов и их попыткой заставить молчать политических оппонентов, передала BNS пресс-служба эстонского правительства.

"Российскую правовую систему продолжают использовать в качестве инструмента борьбы со сторонниками демократии, журналистами и другими смелыми активистами", – отмечается в совместном заявлении, инициированном Эстонией, Латвией и Литвой.

По словам председателей комиссий, необходимо привлечь к ответственности всех лиц, причастных к предъявлению Кара-Мурзе обвинения, его задержанию и вынесению ему приговора, вводя целевые санкции на основании регламента ЕС или "закона Магнитского". "Мы считаем, что вынесенный Кара-Мурзе приговор нарушает международные обязательства России в отношении прав человека, в частности – право на справедливое судебное разбирательство, и требуем его незамедлительного и безоговорочного освобождения", – отмечается в заявлении.

Руководители комиссий по иностранным делам выступили с заявлением на проходящей в Лондоне парламентской конференции, посвященной безопасности в Европе. К заявлению присоединились председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Ирландии, Исландии, Соединенного Королевства, Польши, Словакии, Швеции, Чехии и Дании.