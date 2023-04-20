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Передача: Муж депутата Гревцовой избегает суда

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Депутат Сейма Глория Гревцова
Депутат Сейма Глория Гревцова Фото: Zane Bitere / LETA

Отец ребенка депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой Эдгар обратился в передачу Bez Tabu. Он утверждает, что женщина не платит алименты на ребенка, а ее муж избегает суда.

Глория объявила о своей беременности в 2014 году, и Эдгар решил помочь ей переехать в столицу, чтобы они вместе воспитывали ребенка. Примерно через полтора года совместной жизни Глория внезапно исчезла вместе с сыном.

Эдгар говорит, что обратился в суд и добился того, чего хотел - права видеться с сыном по выходным. По словам мужчины, реализовать это было не так просто. Глория уже начала сожительствовать с другим мужчиной, который ударил Эдгара и даже напал на него с газовым пистолетом.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, которое передано в суд. По словам Эдгара, нынешний муж депутата вдруг начал уклоняться от суда, поэтому решение по делу не принимается уже шестой год.

Когда стало ясно, что Глория стала депутатом, она подписала соглашение о передаче сына на воспитание Эдгару. Соглашение также предусматривает выплату алиментов.

"У нас была договоренность, что она платит алименты, но она не делает этого. С октября она один раз положила в карман ребенку 140 евро. Все. Ее муж в розыске, но я видел их обоих вместе. Они вдвоем даже за ребенком вместе ездили", - говорит Эдгар.

"Какие алименты? Он мне что-то официально доказал? Легко взять и оклеветать депутата. Да, договор есть, но там не написано, как мы это делаем. Я считаю, что это неправильно. Мы устно договариваемся о том, что нужно купить. Такая странная ситуация, что отцы ребенка не могут решить ситуацию между собой. Взаимоотношения всегда сложные. Со стороны они непонятны", - подчеркивает Гревцова.

Также Глория утверждает, что они с мужем расстались, но до сих пор состоят в законном браке.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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