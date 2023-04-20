Подозрение священника в сексуальном насилии: церковь будет сотрудничать с полицией

Дамбергc отстранен от всех должностей и обязанностей в церкви, и церковь обещает сотрудничать со следствием.

"Полиция с нами не связывалась. Дело в том, что в воскресенье увезли и арестовали настоятеля прихода Святого Альберта в Риге. Мы должны соблюдать абсолютную нетерпимость, мы не должны скрывать факты. Максимальное сотрудничество, но мы должны сохранить спокойствие и молиться. Мы просим, ​​если у людей есть какая-либо информация о нем, обращаться в полицию, с другой стороны, мы призываем сохранить его славу и уважать презумпцию невиновности", – подчеркивает настоятель Саласпилсской католической церкви Ильмар Толстов, который уполномочен выражать мнение церкви.

Уже сообщалось, что в апреле 2023 года за предполагаемое сексуальное насилие в отношении малолетнего лица управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержало настоятеля прихода Святого Альберта Римской католической церкви.

В качестве меры пресечения к подозреваемому применен арест.

Согласно информации на сайте прихода Св. Альберта, в настоящее время в приходе служат трое священников - отец Витольд, отец Язеп и священник Кришьянис Дамбергс.

Согласно информации, опубликованной на портале katolis.lv в среду, католический архиепископ Збигнев Станкевич назначил отца Яниса Савицкиса администратором прихода, так как Дамбергс снят с должности настоятеля.

За последние годы это не единственный случай в Латвии, когда священнослужителям инкриминируются преступления сексуального характера. В настоящее время идет суд над священником Резекненско-Аглонской епархии Павлом Зейлей, который обвиняется в сексуальных преступлениях вместе с еще одним мужчиной.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не доказана в установленном законом порядке.