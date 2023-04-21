Три шага к красоте и здоровью волос

Прохладная погода и первые лучи солнца могут стать настоящим испытанием для здоровья и красоты волос. Они могут стать более сухими, ломкими, электризоваться. Хорошая новость заключается в том, что это можно предотвратить при правильном уходе, использовании соответствующих продуктов и, конечно же, заботе об организме в целом.
В чем заключается принцип трех-шагового ухода за волосами для сохранения их красоты и здоровья, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
"Заботясь о здоровье волос, внимание следует уделять не только правильному очищению и уходу за волосами, но и их восстановлению. Уход относится к волосам выше уровня кожи, которые являются неживой структурой. В свою очередь, процессы восстановления происходят в волосяной луковице, располагаемой в подкожном слое головы", - разъясняет косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Холодный, сухой воздух и жара оказывают неблагоприятное воздействие как на коже, так и на волосах. Чтобы защитить волосы от этого неблагоприятного воздействия, следует помнить о простых, но очень важных шагах по уходу за волосами: использовать три средства по уходу за волосами, два из которых смываемые - шампунь, кондиционер или маска - и одно несмываемое - сыворотка, крем для волос или масло для сухих волос.
Очищение
Мытье волос ежедневными шампунями подходит людям со здоровыми волосами. Если волосы сухие, ломкие или секущиеся, следует выбирать специализированные средства по уходу за волосами, содержащие липиды, кератин, коллаген, витамины, аминокислоты, растительные масла, способные разгладить и укрепить структуру волос. Не рекомендуются продукты с сильным запахом или цветом, так как химические добавки могут раздражать кожу головы. При усилении действия средств по уходу и восстановлению, желательно 1-2 раза в неделю очищать кожу головы скрабом для волос - это предотвратит появление перхоти. Если при использовании очищающих средств возникает чувство дискомфорта, зуда или стянутой кожи, определенно следует сменить шампунь!
Уход
Выбор продуктов по уходу за волосами зависит от конкретной проблемы. Если волосы повреждены, используйте подходящую маску для волос или масло для волос в виде курса. Эти продукты наносят на кончики волос, чтобы избежать засаленности у корней волос. Затем волосы моют шампунем глубокого очищения. Не стоит слишком увлекаться использованием масок и масел - если волосы слишком сильно пропитаются, они станут тяжелыми, слипшимися и быстрее засалятся.
Обладательницам тонких волос рекомендуется использовать специальные сыворотки, которые наносят на волосы на ночь для придания волосам объема.
Если волосы ежедневно сушить или укладывать горячими инструментами (феном, утюжком, выпрямителем для волос и т. д.), следует использовать специальное средство для защиты волос от воздействия высоких температур. Термозащитные средства по уходу содержат вещества, покрывающие каждый волос, образуя вокруг него защитную пленку, создавая устойчивый защитный слой от действия высоких температур и предотвращая потерю волосами естественного уровня влажности и их сухость под воздействием высоких температур.
Восстановление
Регенерация волосковых клеток происходит в волосяной луковице, которая находится на глубине 2-4 мм. Если волосы усиленно выпадают, ослаблены, тусклые или блеклые, уже следует искать более сильные средства, поскольку только воздействуя на волосяную луковицу
можно восстановить и оздоровить волосы в целом. Эти продукты содержат аминокислоты, пептиды, протеины, сосудорасширяющие компоненты, восстанавливающие естественный рост и восстановление волос. Чтобы достигнуть результата, эти препараты следует применять в виде курса в течение 2-4 месяцев.
"Для здоровых и красивых волос важно придерживаться сбалансированного и питательного питания. Необходимо помнить, что синергия является одним из важнейших принципов работы нашего организма - формула успеха кроется в комплексном приеме витаминов и минералов", - отмечает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Часто задаваемые вопросы и ответы об уходе за волосами
При какой температуре воды следует мыть волосы?
Горячая вода смывает защитный слой жировой прослойки, тем самым повышая активность сальных желез. Соответственно, волосы быстрее загрязняются и жирнеют, поэтому волосы лучше всего мыть волосы тепловатой водой.
Как часто мыть голову?
Частое мытье головы не вредно. Каждый организм индивидуален, и к нему нужно найти соответствующий подход. То же самое можно сказать и о волосах. Главное - правильный принцип мытья головы, наблюдение за состоянием волос и мыть их в зависимости от необходимости. После мытья необходимо использовать конечный продукт процедуры - кондиционер. Он полностью запечатывает кутикулярный слой, предотвращая попадание в волосы вредных загрязнений, разрушающих их структуру.
Как правильно расчесывать волосы?
Волосы следует расчесывать не от корней, а от кончиков волос, постепенно продвигаясь все выше и выше к корням.
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