Три шага к красоте и здоровью волос

В чем заключается принцип трех-шагового ухода за волосами для сохранения их красоты и здоровья, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

"Заботясь о здоровье волос, внимание следует уделять не только правильному очищению и уходу за волосами, но и их восстановлению. Уход относится к волосам выше уровня кожи, которые являются неживой структурой. В свою очередь, процессы восстановления происходят в волосяной луковице, располагаемой в подкожном слое головы", - разъясняет косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

Холодный, сухой воздух и жара оказывают неблагоприятное воздействие как на коже, так и на волосах. Чтобы защитить волосы от этого неблагоприятного воздействия, следует помнить о простых, но очень важных шагах по уходу за волосами: использовать три средства по уходу за волосами, два из которых смываемые - шампунь, кондиционер или маска - и одно несмываемое - сыворотка, крем для волос или масло для сухих волос.

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