"Не готов общаться с теми, кто считает меня русским". Об идентичности "латвиец"

И так же со стороны латышской общественности - человек, который говорит "ты - русский и ватник", я больше ничего не хочу говорить, мне с ним не о чем говорить. Мне неинтересно с ним говорить".

Режиссер развил мысль, высказавшись достаточно остро: "Если человек считает, что он русский, ему надо уезжать в Россию. Честно. Ему здесь сложнее и сложнее просто будет находиться. И я вижу тенденцию, что некоторые это делают. (...) Мне кажется, что это хорошая тенденция, потому что действительно я не понимаю, как они собираются здесь строить жизнь с таким взглядом".

О своей идентичности Токалов рассуждает так: "Я приезжаю в Россию и не ощущаю себя русским. Я понимаю, что у меня есть русская часть моего происхождения. Я понимаю, что у меня русский - первый язык, основной. И также я понимаю, что я не русский из России. Для этого мне нужно найти какое-то свое новое объяснение, идентичность, кто я? Я для себя решил - в русском языке прекрасное слово есть - латвиец. То есть я житель, гражданин Латвии русского происхождения".