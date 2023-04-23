"Не готов общаться с теми, кто считает меня русским". Об идентичности "латвиец"

"Я для себя сформулировал, что я не готов общаться ни с латышами, ни с русскоговорящими, которые считают, что я русский. То есть это моя точка входа, возможная дискуссия. Я - русскоговорящий латвиец", - о своей самоидентичности в эфире "Кто вам платит?" высказался режиссер документальной картины о русскоязычных Латвии Viss būs labi ("Все будет хорошо") Станислав Токалов.
Лента на русском языке под названием Viss būs labi документирует жизнь трех поколений русскоязычных в Латвии - бабушки, мамы и сестры режиссера. Отслеживая перипетии героинь на протяжении пяти лет, фильм пытается взглянуть на реальность полумиллионной общины латвийских русских - удалось ли ей найти свое место в свободной Латвии?
Документальное кино оказалось очень востребованным зрителями, были объявлены дополнительные показы. Помимо этого, оно вызвало обсуждения как среди латышей, так и среди местных русскоязычных - об общем и разном, о единой нации, обидах, ценностях и общем доме - Латвии.
В эфире "Кто вам платит?" автор ленты Станислав Токалов признался, что после ее премьеры ожидал дискуссии, но не подозревал, что она будет настолько масштабной. В то же время, по словам кинорежиссера, для него неприемлема радикализация дискуссии - с обеих сторон.
"Если русскоговорящий, прожив 32 года в независимой Латвии, считает, что он такой же русский, как русский в России, нам с ним разговаривать не о чем, потому что у нас отличается антропологическое восприятие. В его мире дискурс не произошел. Я четко понимаю, что у меня дискурс произошел.
И так же со стороны латышской общественности - человек, который говорит "ты - русский и ватник", я больше ничего не хочу говорить, мне с ним не о чем говорить. Мне неинтересно с ним говорить".
Режиссер развил мысль, высказавшись достаточно остро: "Если человек считает, что он русский, ему надо уезжать в Россию. Честно. Ему здесь сложнее и сложнее просто будет находиться. И я вижу тенденцию, что некоторые это делают. (...) Мне кажется, что это хорошая тенденция, потому что действительно я не понимаю, как они собираются здесь строить жизнь с таким взглядом".
О своей идентичности Токалов рассуждает так: "Я приезжаю в Россию и не ощущаю себя русским. Я понимаю, что у меня есть русская часть моего происхождения. Я понимаю, что у меня русский - первый язык, основной. И также я понимаю, что я не русский из России. Для этого мне нужно найти какое-то свое новое объяснение, идентичность, кто я? Я для себя решил - в русском языке прекрасное слово есть - латвиец. То есть я житель, гражданин Латвии русского происхождения".
По мнению автора картины Viss būs labi, более напряженно национальные вопросы стоят для старшего поколения, а поколению "40 и младше" проще договориться друг с другом, так как в первую очередь заботят другие темы, например, такие как борьба с домашним насилием. "Радостное для меня, что мне с ними не надо договариваться. Мне не надо искать с ними общий язык, потому что мне жить с людьми моего поколения", - отметил молодой режиссер.
На замечание, что и в поколении миллениалов в Латвии есть любители "русского мира", режиссер призвал концентрироваться не на них, а на той части общества, где дискурс произошел и есть четкая принадлежность к Латвии, а не к России.
К нему это осознание пришло постепенно. В том числе с празднованием 9 мая в парке Победы.
"Почему я в определенном возрасте, стоя у памятника, то есть вместе с бабушкой, подумал - почему я здесь стою? Мне это не нравится. (...) Я понял, что меня используют каким-то образом. Учась в университете, изучая процессы, поняв, что вещи не черно-белые, что здесь - раз стоит здесь эта сцена и говорят речи, значит, есть какие-то деньги. У меня человек из школы - главный организатор этого, я ходил за сцену, какие-то коллективы, певцы... Салют больше, чем на 18 ноября.
Но на вопрос, откуда деньги, мне никто ответить не может внятно. У меня появляются вопросы. Почему антигосударственные лозунги звучат с этой сцены? Почему это так позиционируется в противовес? Ну, то есть почему, почему, почему...
Понимаете? И у меня появляется вопрос - почему тогда мне там надо стоять, что я этим провозглашаю как бы? И мое поколение, я вижу просто - люди перестали ходить, например, к этому памятнику [ныне снесенный памятник в Пардаугаве]".
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