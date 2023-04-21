"За деньгами туда ехать нельзя. Судьба накажет". Кто и зачем едет работать в захваченные города Украины

Охраняли детские садики. По два человека на сад, круглосуточно, осматривали территорию. "Главное - чтобы не прозевать взрывчатки, не прозевать возможный теракт". В случае чего, оцепить территорию, убрать детей и вызвать полицию. У Алексея находок не было, а в соседнем саду находили макеты взрывчатки - "пугали, наверное". Жили и ели там же, в комнате в детском саду. Тратиться на аренду не надо было, как и на покупку продуктов.

- А были какие-то проблемы с тем, что вы из России?

- В смысле, была ли зависть, что я оттуда?

- Нет, в смысле что Россия захватила эту область.

- Да вроде не было проблем.

- Вы чувствовали, что вы на чужой земле?

- Ну я когда приехал, вообще была Украина, голосования же еще не было. Но половина народа уехало. Там полно пустых квартир и домов. Я сначала ехал, просто чтобы заработать, семью кормить надо. Но когда я там увидел это все… Реально вот детей жалко… Что они в такую ситуацию, что попали… Конечно, хотелось заработать, у меня у самого ребенок, его кормить надо. Но потом я там еще детей увидел. Они ж по идее ни в чем не виноваты. Тяжело им. Надо их сохранить.