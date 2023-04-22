Топ-3 самых обидчивых и мстительных знака Зодиака

3 место: Скорпион

Как пишут эксперты, они очень злопамятны, и это касается даже отношений с самыми близкими. Скорпионы всегда помнят о сказанных им сгоряча словах. Не забудут они и о повышенном тоне. Знайте: без внимания причиненные обиды не останутся.

2 место: Дева

Девы обижаются и очень ярко реагируют на любые выпады в свой адрес. Не забывают они и обиды от второй половинки, родственников о друзей. Но в отличии от Скорпионов, они никого не делают вид, что все нормально. Девам очень сложно держать обиду в своей душе.

1 место: Рыбы

Рыбы - определенно самые обидчивые люди. Они могут впасть из-за этого в депрессию и просто начать переживать. Правда, они не злопамятны, но вернуть их доверие практически невозможно, что располагает их на первом месте этого топа.