Топ-3 самых обидчивых и мстительных знака Зодиака

Астрологи считают, что именно этих трех представителей зодиакального круга лучше не обижать, пишет DailyHoro.
3 место: Скорпион
Как пишут эксперты, они очень злопамятны, и это касается даже отношений с самыми близкими. Скорпионы всегда помнят о сказанных им сгоряча словах. Не забудут они и о повышенном тоне. Знайте: без внимания причиненные обиды не останутся.
2 место: Дева
Девы обижаются и очень ярко реагируют на любые выпады в свой адрес. Не забывают они и обиды от второй половинки, родственников о друзей. Но в отличии от Скорпионов, они никого не делают вид, что все нормально. Девам очень сложно держать обиду в своей душе.
1 место: Рыбы
Рыбы - определенно самые обидчивые люди. Они могут впасть из-за этого в депрессию и просто начать переживать. Правда, они не злопамятны, но вернуть их доверие практически невозможно, что располагает их на первом месте этого топа.
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