В аэропорту Торонто украли груз стоимостью более 13 миллионов евро

В аэропорту Торонто Пирсон был украден грузовой контейнер с золотом и другими предметами общей стоимостью более 20 миллионов канадских долларов (13,6 миллиона евро), сообщает AP.
Инспектор местной региональной полиции Стивен Дювестейн сообщил, что контейнер с ценным грузом был украден вечером в понедельник, когда после выгрузки из самолета он находился в зоне хранения.
"Согласно стандартной процедуре, самолет разгрузили, а груз из него доставили в зону хранения грузов. Груз в контейнере был ценным. В нем было золото, но не только оно - там были и другие вещи с монетарной ценностью", - сообщил представитель полиции.
Вскоре о пропаже вещей проинформировали полицию, которая более детальную информацию пока не предоставляет.
Дювестейн сообщил, что следователи активно продолжают работу, но задержанных пока нет.
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