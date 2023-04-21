В аэропорту Торонто украли груз стоимостью более 13 миллионов евро

Инспектор местной региональной полиции Стивен Дювестейн сообщил, что контейнер с ценным грузом был украден вечером в понедельник, когда после выгрузки из самолета он находился в зоне хранения.

"Согласно стандартной процедуре, самолет разгрузили, а груз из него доставили в зону хранения грузов. Груз в контейнере был ценным. В нем было золото, но не только оно - там были и другие вещи с монетарной ценностью", - сообщил представитель полиции.

Вскоре о пропаже вещей проинформировали полицию, которая более детальную информацию пока не предоставляет.

Дювестейн сообщил, что следователи активно продолжают работу, но задержанных пока нет.