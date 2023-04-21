Twitter стал удалять бесплатные верификационные галочки

Среди знаменитостей, чьи аккаунты утратили белую галочку на синем фоне, оказались папа римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп, звезда футбола Криштиану Роналду, актриса Хэлли Берри и многие исполнители, включая Леди Гагу, Бейонсе, Шакиру и Джастина Тимберлейка.

Певица Дайон Уорвик, чей аккаунт также лишился проверочной галочки, раскритиковала этот шаг, заявив: "Теперь любой может стать мной".

The way Twitter is going anyone could be me now. The verification system is an absolute mess. https://t.co/bqESzaAhL1 — Dionne Warwick (@dionnewarwick) April 18, 2023

В то же время некоторые известные люди, которые ранее отказались от подписки, в том числе писатель Стивен Кинг и баскетболист Леброн Джеймс, как ни странно сохранили свои верификационные значки. Владелец Twitter Илон Маск пояснил это тем, что он лично платит за некоторые профили. По данным технологического блога "The Verge", Джеймс отклонил предложение Twitter заплатить за подписку, но сохранил галочку. Стивен Кинг написал, что он также не является платным подписчиком. "Всегда пожалуйста, намасте", - ответил ему Маск, использовав индийское приветствие.

The way Twitter is going anyone could be me now. The verification system is an absolute mess. https://t.co/bqESzaAhL1 — Dionne Warwick (@dionnewarwick) April 18, 2023

Одновременно из аккаунтов государственных и общественных медиакомпаний разных стран убраны пометки о том, что они "финансируются государством". Также Twitter перестал указывать в профилях высокопоставленных чиновников на их связь с государством.