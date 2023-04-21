В Рижский порт прибывает первое круизное судно в этом году

Корабль Hamburg начал свой круиз по Балтийскому морю 20 апреля в Гамбурге. Ему предстоит посетить Гданьск, Клайпеду, Таллинн, Хельсинки, Мариехамн, Стокгольм, Висбю, Борнхольм и Копенгаген. Прошлогодний круизный сезон также открылся в Рижском порту заходом этого судна.

В этом году объявлено о посещении Рижского порта 63 круизными судами.

Это меньше, чем в прошлом году, поскольку из-за геополитической ситуации многие круизные компании не включают в свои маршруты восточные порты Балтийского моря. В то же время прогнозируется, что количество пассажиров на прибывающих круизных лайнерах в этом сезоне будет больше, чем в прошлом.

В течение сезона в Ригу прибудут 22 корабля разных круизных линий, в том числе двух линий, которых до сих пор в Риге не было - Ambassador Cruise Line из Великобритании и Vantage Travel из США. Шесть круизных лайнеров впервые зайдут в Рижский порт и по традиции будут торжественно встречены.

В течение сезона запланировано 14 заходов, которые продлятся два дня, при этом судно будет оставаться в порту на ночь.

Крупнейшие круизные лайнеры, запланированные в Риге в этом году - это Nieuw Statendam американской линии Holland America Line длиной 299 метров и Costa Fascinosa итальянской круизной линии Costa Crociere с количеством пассажиров до 3800 человек.

Планируется, что круизный сезон 2023 года завершится 28 сентября визитом судна Rotterdam.

В 2022 году в Рижском порту было обслужено 75 730 пассажиров круизных судов, а в 2021 году - 2011.