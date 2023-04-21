Чиновник ЕС: Трибунал для Путина будет гибридным

Как подчеркнули в Еврокомиссии, для реализации обоих вариантов нужна мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии несет ответственность высшее политическое и военное руководство страны.Но оно имеет международный иммунитет от юрисдикции, а значит, для подобного трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

Дело о преступлении агрессии должно быть "очень солидным"

Очевидно, что в Совете Безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, на такую резолюцию будет наложено вето. Но это только первый шаг, пояснил представитель Еврокомиссии. Резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. На основании ее решения прокурор специального суда может вынести вердикт о лишении иммунитета высшего руководства суверенного государства. "Прокуратура должна представить очень солидное дело", - указал высокопоставленный чиновник в Брюсселе, подчеркнув важность открытия Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины в Гааге. По данным председательствующей в Совете ЕС Швеции, он должен начать работу уже в конце июня.