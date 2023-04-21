Видео ⟩ Как граждане РФ сдают экзамен по латышскому языку в Лиепае?

В Лиепае проходит экзамен по латышскому языку для граждан России, проживающих в Латвии. Они должны получить сертификат о достаточном знании латышского языка, чтобы продолжать жить и работать в Латвии. Если этого не сделать, то до 2 декабря они должны будут покинуть Латвию, сообщает Dienas ziņas.
Негласно некоторые выражали возмущение и недоумение, зачем вообще нужны такие тесты, особенно для пожилых людей.
Тем временем Анатолий из Лиепаи пришел узнать больше информации, потому что его жена - гражданка России, которая родилась в Эстонии, но живет в Латвии и только что получила письмо из Управления по делам гражданства и миграции (PMLP). В настоящее время она ищет курсы и собирается пройти тест в другой день.
Анатолий считает, что такие проверки необходимы: "Мы приехали в 1993 году из Эстонии. Я из Лиепаи, а жена из Эстонии, родилась там. Ну, мы и живем. Но поначалу никто не спрашивал. Так что все нормально, все нормально, да.
Мы могли поговорить, но если ты живешь в этой стране, ты должен это сделать (выучить язык)".
Всего в Лиепае сдавать тест будут более тысячи граждан России.
Подробнее смотрите в сюжете (на латышском языке)
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