Прокурор: неадекватные действия Русиньша усугубились после тюремного срока

После убийства женщины в Екабпилсском крае соответствующие органы должны не заниматься обвинениями, а подготовить предложения по предотвращению подобных трагедий, заявил главный прокурор прокуратуры Земгальского судебного округа Айгар Бичушс.
Главный прокурор согласен с тем, что преступление справедливо потрясло юридическое сообщество и все общество в целом. При этом он предлагает всем сторонам подойти к вопросу спокойно и хладнокровно, чтобы воздержаться от "бросания камнями в огород полиции, суда или прокуратуры".
Принимая во внимание вышеизложенное, главный прокурор хотел бы дождаться результатов и выводов служебной проверки, инициированной Государственной полицией.
Главный прокурор также отметил, что полиция действовала очень своевременно, возбудив уголовное дело. Однако учитывая, что мужчина не имел постоянного места жительства, полиции было сложно принудительно доставить его в суд. Следовательно, суд не мог вынести адекватное решение по рассматриваемым делам.
При этом главный прокурор согласился с тем, что пора расследовать, где была системная ошибка и что упустили власти, что привело к такой трагедии. По его мнению, в стране должна быть создана более эффективная система, гарантирующая, что обвиняемые в преступлениях будут наказаны как можно скорее после их совершения.
По его словам, правонарушения, совершенные в деле разыскиваемого Леона Русиньша, не являются юридически сложными.
"Нам нужно посмотреть, где есть недостатки, из-за которых мы не можем защитить жертву", - добавил главный прокурор.
Бичушс также считает, что можно обсудить вопрос о введении более строгих правовых санкций, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.
"Чтобы таких людей, которые не собираются исправляться, можно было изолировать от общества и обеспечить безопасность жертв", - сказал главный прокурор.
Отвечая на вопрос, почему прокуратура как надзорный орган в первом уголовном процессе, возбужденном против Русиньша, не потребовала проведения психиатрической экспертизы, которая позволила бы при выявлении проблем со здоровьем применить принудительную меру медицинского характера, Бичушс отметил, что изначально не возникло подозрений относительно необходимости обследования состояния его здоровья.
Неадекватные действия мужчины усугубились сразу после отбытия небольшого тюремного срока, после чего он скрылся, а другие уголовные дела не получили развития.
При этом прокуратура также будет оценивать деятельность досудебного следствия по уголовному делу в отношении Русиньша.
"До сегодняшнего дня не было приказа о проверке службы, но теперь у нас будет своя проверка и заключения по находящимся в производстве уголовным делам. Сейчас самое неправильное - бросать друг в друга камни", - сказал главный прокурор.
Информация об уголовных процессах против Русиньша показывает, что в сентябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту нарушения им решения суда о временной защите от насилия, которое было объединено с другим уголовным делом по тому же преступлению.
В ноябре 2021 года Русиньша признали подозреваемым, а уголовное дело было направлено в прокуратуру для возбуждения уголовного процесса. В декабре уголовное дело было направлено в Земгальский районный суд. В феврале 2023 года Земгальский окружной суд объявил Русиньша в розыск и приостановил уголовный процесс.
В июне 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту нарушения Русиньшем судебного постановления о временной защите от насилия. Это уголовное производство объединяет несколько уголовных процессов с восемью эпизодами. В апреле 2022 года Русиньш был арестован, но в том же месяце его признали подозреваемым, освободили из-под временного ареста и обязали явиться в полицию в определенное время.
В июле того же года к нему была применена мера пресечения - заключение под стражу. В том же месяце уголовное дело было направлено в прокуратуру. В августе прокуратура изменила меру пресечения с ареста на пребывание по определенному месту жительства, а в сентябре уголовное дело было направлено в суд.
В августе 2022 года был начат очередной уголовный процесс по факту нарушения Русиньшем решения суда о временной защите от насилия. В августе Русиньша арестовывали, признали подозреваемым и поместили под стражу. Уже в августе он был осужден Земгальским районным судом.
Русиньш был приговорен к 25 суткам лишения свободы и в сентябре освобожден из Рижской центральной тюрьмы в связи с отбытием наказания.
"Мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что до этого уголовного дела полиция уже передала два дела для возбуждения уголовного преследования, одно из которых уже находилось в суде, а второе поступило в суд, когда Русиньш еще находился под стражей. Не дело полиции комментировать, почему человек не был привлечен к ответственности по делу, которое уже находилось в суде, а местонахождение человека было известно", - заявили в полиции.
Кроме того, в настоящее время полиция ведет четыре активных уголовных производства на стадии расследования, в которых несколько производств объединены.
Уже сообщалось, что 16 апреля Русиньш убил свою бывшую возлюбленную в Екабпилсском крае, а до этого больше года преследовал и терроризировал жертву.
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