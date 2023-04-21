Прокурор: неадекватные действия Русиньша усугубились после тюремного срока

В ноябре 2021 года Русиньша признали подозреваемым, а уголовное дело было направлено в прокуратуру для возбуждения уголовного процесса. В декабре уголовное дело было направлено в Земгальский районный суд. В феврале 2023 года Земгальский окружной суд объявил Русиньша в розыск и приостановил уголовный процесс.

В июне 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту нарушения Русиньшем судебного постановления о временной защите от насилия. Это уголовное производство объединяет несколько уголовных процессов с восемью эпизодами. В апреле 2022 года Русиньш был арестован, но в том же месяце его признали подозреваемым, освободили из-под временного ареста и обязали явиться в полицию в определенное время.

В июле того же года к нему была применена мера пресечения - заключение под стражу. В том же месяце уголовное дело было направлено в прокуратуру. В августе прокуратура изменила меру пресечения с ареста на пребывание по определенному месту жительства, а в сентябре уголовное дело было направлено в суд.

В августе 2022 года был начат очередной уголовный процесс по факту нарушения Русиньшем решения суда о временной защите от насилия. В августе Русиньша арестовывали, признали подозреваемым и поместили под стражу. Уже в августе он был осужден Земгальским районным судом.