Угрожал больше года, убил на глазах семьи. Подробности о разыскиваемом Русиньше

Он убил свою бывшую возлюбленную в Екабпилсском крае, а до этого больше года преследовал и терроризировал жертву. Коллег женщины, сотрудниц Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), он тоже терроризировал ни за что - им поступали грубые звонки и сообщения.

Русиньш знал их номера машин и адреса: он звонил и рассказывал, чем занимаются их дети, за которыми он наблюдает.

"[Убитая] женщина решила прекратить отношения с этим мужчиной, но он решил, что не хочет этого. Мы написали в полицию, женщина, родственники, соседи. Был и поджог двери. Писали все эти полтора года. Когда первый раз написали заявление как частные лица, наложили штраф за мелкое хулиганство - 250 евро. Его это не смутило. Он сказал, что получил штрафов уже на 5000", - рассказывает коллега жертвы.