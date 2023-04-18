Угрожал больше года, убил на глазах семьи. Подробности о разыскиваемом Русиньше

Государственная полиция второй день продолжает поиски 53-летнего Леона Русиньша, сообщает передача Panorāma.
Он убил свою бывшую возлюбленную в Екабпилсском крае, а до этого больше года преследовал и терроризировал жертву. Коллег женщины, сотрудниц Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), он тоже терроризировал ни за что - им поступали грубые звонки и сообщения.
Русиньш знал их номера машин и адреса: он звонил и рассказывал, чем занимаются их дети, за которыми он наблюдает.
"[Убитая] женщина решила прекратить отношения с этим мужчиной, но он решил, что не хочет этого. Мы написали в полицию, женщина, родственники, соседи. Был и поджог двери. Писали все эти полтора года. Когда первый раз написали заявление как частные лица, наложили штраф за мелкое хулиганство - 250 евро. Его это не смутило. Он сказал, что получил штрафов уже на 5000", - рассказывает коллега жертвы.
"В последнюю неделю стал угрожать: я приду, вам всем будет конец. Последняя новость была, что эта женщина была в парикмахерской. Он пошел за ней и сказал, зачем она прихорашивается, ее ждет черный мешок", - добавляет коллега.
"Мы потрясены случившейся трагедией, выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким нашей коллеги. За последние полгода от этого человека поступило бесчисленное количество грубых звонков, смс и электронных писем с различными угрозами. 1000 звонков в день", - сообщила представитель SPKC Илзе Арая.
В это воскресенье мужчина осуществил угрозу убить женщину. Напал и ранил женщину в сельской местности. Это произошло на глазах ее мамы и ребенка детсадовского возраста. После убийства Русиньш сбежал на машине. Его не получилось задержать.
Председатель Екабпилсского сиротского суда заверил LTV, что ребенок убитой женщины в безопасности, но дальнейших комментариев не предоставил.
Мужчина также объявлен в международный розыск. Полиция просит каждого сообщать о его местонахождении и ни при каких обстоятельствах не приближаться к нему. Есть версия, что он покинул Латвию или покончил жизнь самоубийством.
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