"Живым или мертвым, но найдем". Рукс комментирует поиски Русиньша и обвинения в адрес полиции

В данный момент неизвестно, когда может завершиться служебная проверка, начатая в связи с убийством женщины в Екабпилсском крае, сообщает агентство LETA.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс приказал начать служебную проверку в связи с убийством женщины, чтобы убедиться, что полиция действовала согласно нормативному регулированию, достаточно активно и профессионально.
В пятницу в интервью Латвийcкому радио Рукс указал, что начатую проверку нельзя провести за несколько дней, так как она должна быть объективной.
В то же время он отвергает прозвучавшие обвинения в том, что полиция не делала свою работу.
Рукс призвал смотреть на этот случай шире, в частности, необходимы поправки к законам, которые предусматривали бы более суровую ответственность за случаи, когда человек не выполняют уже установленные судом обязанности.
Он отметил, что Русиньша ищут как в Латвии, так и за ее пределами.
Говоря о розыскных мероприятиях, Рукс отметил, что мужчина будет найден. Это вопрос времени.
"Найдем. Живым или мертвым, но найдем", - сказал начальник Госполиции.
Напомним, по подозрению в убийстве бывшей супруги и сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний Государственная полиция разыскивает 52-летнего Леона Русиньша.
Стражам порядка не удалось защищить от убийства женщину, которая вместе с близкими длительное время сообщала о преследовании бывшим супругом, она даже добилась полицейского запрета приближаться к ней, однако мужчина его игнорировал.
Как ранее сообщала передача Panorāma, Русиньш преследовал и терроризировал женщину более года. Женщина настойчиво пыталась разорвать отношения с мужчиной, однако террор продолжался - он сотни раз звонил ей и отправлял сообщения, стучал в двери.
Коллега погибшей рассказала передаче, что как сама женщина, так и ее близкие, соседи и коллеги многократно обращались в полицию, которая сначала оштрафовала мужчину за мелкое хулиганство на 250 евро. Это мужчину особо не тревожило, и террор продолжился, начались и угрозы. Русиньш преследовал и коллег несчастной, который теперь боятся выходить на улицу.
Информацию о преследовании и угрозах подтвердили и на работе у погибшей.
В прошлое воскресенье мужчина все-таки реализовал угрозу - напал на женщину и зарезал ее на глазах ее ребенка и матери. После убийства мужчина сбежал на машине, позднее автомобиль нашли, а мужчину - все еще нет.
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