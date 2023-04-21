"Живым или мертвым, но найдем". Рукс комментирует поиски Русиньша и обвинения в адрес полиции

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс приказал начать служебную проверку в связи с убийством женщины, чтобы убедиться, что полиция действовала согласно нормативному регулированию, достаточно активно и профессионально.

В пятницу в интервью Латвийcкому радио Рукс указал, что начатую проверку нельзя провести за несколько дней, так как она должна быть объективной.

В то же время он отвергает прозвучавшие обвинения в том, что полиция не делала свою работу.

Рукс призвал смотреть на этот случай шире, в частности, необходимы поправки к законам, которые предусматривали бы более суровую ответственность за случаи, когда человек не выполняют уже установленные судом обязанности.

Он отметил, что Русиньша ищут как в Латвии, так и за ее пределами.

Говоря о розыскных мероприятиях, Рукс отметил, что мужчина будет найден. Это вопрос времени.

"Найдем. Живым или мертвым, но найдем", - сказал начальник Госполиции.

Напомним, по подозрению в убийстве бывшей супруги и сотрудницы Центра профилактики и контроля заболеваний Государственная полиция разыскивает 52-летнего Леона Русиньша.