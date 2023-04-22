Как "кокаиновые подлодки" везут наркотики из Латинской Америки в Европу

И тем не менее команда из двух двоюродных братьев-эквадорцев и одного бывшего испанского боксера отважно отправилась в длительный вояж. Они вышли из бразильского тропического леса и какое-то время шли по Амазонке.

Экипаж питался энергетическими батончиками и консервированными сардинами, а нужду справлял в пластиковые пакеты.

Собственно, больше у них ничего с собой и не было. Кроме трех тонн кокаина на 150 млн долларов.

Впрочем, эта тайная миссия, состоявшаяся в конце 2019 года, к обогащению экипажа не привела.

Во-первых, за ними с самого начала следили правоохранительные органы, в том числе британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

А во-вторых, у подводной лодки все же возникли технические проблемы - у берегов испанской Галисии экипажу пришлось выброситься на мель, где их и повязали.

Фото: BBC

А субмарина стала почетным трофеем в битве с наркотрафиком и теперь красуется на парковке полицейской академии в испанском городе Авила.

Увы, назвать ее ветшающей реликвией давно отгремевших баталий не поворачивается язык, поскольку феномен подводной контрабанды наркотиков лишь набирает обороты.

Не далее как в прошлом месяце у берегов все той же Галисии обнаружилась другая субмарина.