В водоемах Латгале утонули два человека

Погибшие были найдены в Науенской волости Аугшдаугавского края и в Сакстагалской волости Резекненского края.

Также в пятницу в 22:55 в VUGD поступил звонок на улицу Турайдас в Даугавпилсе, где в одноэтажном жилом доме возник пожар. В котельной на площади пять квадратных метров горели дрова и теплоизоляция. В доме образовалось сильное задымление, пожарные спасли двух человек, а еще один человек эвакуировался самостоятельно до их прибытия.

За прошедшие сутки, в период с 06:30 21 апреля до 06:30 22 апреля, в VUGD поступило 72 вызова: 44 - на пожары, в том числе 19 - на пожары прошлогодней травы, а два - на лесные пожары, 13 - на спасательные работы, а еще 15 вызовов оказались ложными.