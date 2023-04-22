Hа улицы Риги возвращаются прокатные велосипеды nextbike LV

В сезон 2022 года велосипеды nextbike LV отработали на рижских улицах почти 700 000 минут. А велосипедисты, крутя педали на nextbike LV, сожгли в общей сложности 7 миллионов калорий, что эквивалентно 20 тысячам творожных сырочков, при этом предотвратили выброс в столичную атмосферу почти 29 тонн вредных выбросов CO2.

В 2023 году количество велосипедов, предлагаемых в аренду, значительно увеличилось и уже достигло 400. С прошлого года появилась возможность взять напрокат и тандемные велосипеды специальной конструкции, которые предлагаются жителям поселка слабовидящих на Югле.

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Прокатные велосипеды можно использовать в любое время суток, оплачивая поездку с помощью мобильного приложения nextbike LV. Его пользователи могут забрать прокатный велосипед в любом месте парковки, а после использования оставить его на базовых станциях возле магазинов Lidl или припарковать в "зеленой зоне", указанной на карте приложения и на сайте. Чтобы мотивировать пользователей оставлять свои велосипеды в местах, где это не мешает другим участникам дорожного движения, за оставление велосипедов за пределами базовых станций взимается дополнительная плата в размере 1 евро.

Как и в минувшем году, в этом сезоне рижский городской велопрокат nextbike LV поддерживает ритейлер Lidl. У всех магазинов Lidl созданы базовые станции nextbike LV, а сотрудникам компании предоставления возможность пользоваться велосипедами бесплатно.