Найден остов корабля Второй мировой войны, на котором погибли 1060 военнопленных

1 июля 1942 года корабль затонул у берегов Филиппин после того, как был торпедирован американской подводной лодкой, не знавшей, что на корабле находятся военнопленные. Затонувшее судно было обнаружено на глубине более четырех километров, сообщила группа морской археологии Silentworld Foundation, которая организовала поисковую миссию.

Затопление Montevideo Maru стало крупнейшей морской катастрофой Австралии, так как при этом погибли 979 граждан Австралии, в том числе 850 солдат. На борту находились и гражданские лица из 13 других стран, общее число погибших военнопленных - около 1060.

"В конце концов после долгого времени найдено место потерянных душ Montevideo Maru", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.