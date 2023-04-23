Пять причин, по которым Европа выиграла газовую войну с Россией этой зимой, но может проиграть следующей

"Холодная зима и возрождение спроса на сжиженный газ в Азии способны быстро изменить ситуацию".

№4. Сжиженный газ и спрос в Китае

Газовоз с СПГ во Франции Фото: AFP

Как помогло в 2022

Европа крепко сидела на игле российского трубопроводного газа. Россия обеспечивала до 50% ее потребностей, теперь - около 8%.

Заместить испарившиеся поставки другим трубопроводным газом не представлялось возможным, поскольку иных крупных простаивающих трубопроводов просто нет, а строить новые долго, дорого и невозможно, поскольку ЕС отказывается от ископаемого топлива и переводит экономику на возобновляемые источники энергетики.

Спас сжиженный газ.

Он перевозится морем, и в отличие от газопровода, газовоз можно развернуть на полпути и отправить туда, где выгоднее - например, вместо Азии в Европу. Что и случилось прошлым летом, поскольку в Европе были запредельные цены и она во что бы то ни стало стремилась заполнить хранилища к зиме.

Почему не поможет в 2023

В прошлом году на рынке был избыток сжиженного газа (СПГ), поскольку его крупнейший потребитель Китай впервые за 40 лет сократил закупки из-за ковидного карантина - на 21% (22 млрд кубометров) по сравнению с ростом на 17% годом ранее.

С тех пор локдаун снят, экономика Китая оживает, ей снова нужен газ, и спрос растет.

Европа же нарастила импорт СПГ на 63% (16 млрд кубометров), после чего серьезно вложилась в плавучие терминалы и теперь готова принимать даже больше.