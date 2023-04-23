Видео ⟩ Драма в Добеле: конфликт соседей об использовании дороги не обошелся без травм

Чтобы добраться до дома, семья Андерсонов должна проехать через двор соседнего дома, потому что это единственный способ добраться до своей собственности. Каждая машина фиксируется камерой и воспринимается враждебно.

Сестры домовладелицы Пашкевич уже долгое время охраняют свою собственность от проезжающих насквозь, но у соседей нет другого способа добраться до своего дома.

Одна из сестер, которую зовут Паула, сказала, что ее отец построил дорогу за собственные средства. Семья не жила в доме семь лет, а потом, когда приехала посмотреть, пришла к выводу, что "здесь происходят странные вещи".

Глава семьи Андерсонов Агрис рассказывал, что в последнее время соседки заезжали на дорогу, поэтому пришлось вызвать полицию.

Подробнее в сюжете 4. studija!