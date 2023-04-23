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Фото ⟩ В небе над Таллинном появилась темная полоса. Специалисты объясняют ее происхождение

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Полоса над Таллинном. Иллюстративное фото.
Полоса над Таллинном. Иллюстративное фото. Фото: фото читателя

Люди иногда беспокоятся, почему после самолетов на небе остаются белые полосы. В Таллине была замечена белая и черная полоса, сообщает эстонское СМИ Postimees.

Об увиденном в небе журналистам сообщила Лаура, опасаясь, что эти полосы могут повредить: "Что это за дым? Разве этот белый дым безвреден для людей, животных и природы? Что об этом думают полицейские, Департамент окружающей среды, должностные лица? Пора разобраться, что происходит".

Есть люди, которые верят в теорию заговора, что белая полоса в небе распыляется,  являясь секретным планом правительства. Однако решение является простым - это образовавшиеся ледяные кристаллы, частицы, оставшиеся за самолетами. Полосы называются инверсионные газовые рельсы.

Из реактивных двигателей самолетов выходит горячий и влажный воздух, который попадает в холодную атмосферу с низким паровым давлением.

Полосы на небе.
Полосы на небе. Фото: фото читателя

Латвийское агентство гражданской авиации ранее пояснило, что инверсионные газовые рельсы белого цвета образуются, когда самолеты летят на высоте десяти и более километров, где температура воздуха становится постоянной и составляет минус 57 градусов по Цельсию.

При замерзании водяных паров образуется порог инверсионного газа, который обычно через некоторое время исчезает и до поверхности земли не доходит.

Величина и форма инверсионных газовых рельс зависят от влажности воздуха и направления ветра на высоте этих полетов, поэтому каждый раз эти рельсы выглядят по-разному (более широкими, узкими и т.д.).

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