Пугачева продала свой замок. Теперь там будет крематорий?

В Сети активно обсуждается судьба замка Максима Галкина и Аллы Пугачевой, который расположен в деревне Грязь. Поэтому в еженедельной рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET расскажет громкие слухи вокруг имущества Примадонны.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Желтая пресса сообщает, что Алла Пугачева пыталась продать замок в деревне Грязь и вот ей наконец-то это удалось. Около года он стоял без хозяина, сообщалось, что Примадонна продает его за миллиард рублей (окло 11 миллионов евро).
По сведениям российских журналистов, замок все же нашел своего покупателя. Известно, что теперь им владеет человек из близкого окружения Пугачевой и Галкина.
"Был человек, не буду называть его имя, это известный бизнесмен, который хотел приобрести этот дом за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна не хотела уступать. Он даже был вхож немного в их семью. Человек на сегодняшний день уже на свою долю имеет данный дом, то есть сделка все-таки уже состоялась с Аллой Борисовной", - приводит слова анонимного источника портал Limon.ee.
Предполагается, что после продажи замка Алла Пугачева осталась без какой-либо недвижимости в РФ. Напомним, ранее она подарила свой пентхаус внуку Дени Байсарову, квартиру - Кристине Орбакайте, а дачу на Истре - другому внуку, Никите Преснякову.
На месте замка будет крематорий?
Портал УНИАН в свою очередь сообщил, что на месте замка Примадонны теперь якобы будет крематорий.
СМИ указали, что новым владельцем замка в деревне Грязь якобы стал одиозный российский шоумен и экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Планами на недвижимость он поделился с журналистами.
"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории имения музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней!" - заявил Барецкий.
Ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин эту новость никак не комментировали.
Галерея: Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Пугачева покинет Израиль?
Несколько российских изданий также сообщили, что Алла Борисовна будет вынуждена летом покинуть Израиль якобы из-за проблем с сердцем.
Сообщается, что Алла Пугачева, в прошлом пережившая несколько операций и сердечный приступ, плохо переносит жару. Указывается, что на лето Примадонна собирается приехать в Юрмалу.
Стоит сказать, что это не секрет. О том, что Алла Борисовна с детьми приедет в Латвию, говорил не только Максим Галкин, но и Лайма Вайкуле. Кстати, 6 и 7 августа Максим Галкин выступит в концертном зале "Дзинтари".
Галерея: Гости на концерте Максима Галкина в Юрмале
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