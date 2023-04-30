Пугачева продала свой замок. Теперь там будет крематорий?

Предполагается, что после продажи замка Алла Пугачева осталась без какой-либо недвижимости в РФ. Напомним, ранее она подарила свой пентхаус внуку Дени Байсарову, квартиру - Кристине Орбакайте, а дачу на Истре - другому внуку, Никите Преснякову.

На месте замка будет крематорий?

Портал УНИАН в свою очередь сообщил, что на месте замка Примадонны теперь якобы будет крематорий.

СМИ указали, что новым владельцем замка в деревне Грязь якобы стал одиозный российский шоумен и экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Планами на недвижимость он поделился с журналистами.

"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории имения музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней!" - заявил Барецкий.

Ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин эту новость никак не комментировали.

Галерея: Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь

Пугачева покинет Израиль?

Несколько российских изданий также сообщили, что Алла Борисовна будет вынуждена летом покинуть Израиль якобы из-за проблем с сердцем.

Сообщается, что Алла Пугачева, в прошлом пережившая несколько операций и сердечный приступ, плохо переносит жару. Указывается, что на лето Примадонна собирается приехать в Юрмалу.

Стоит сказать, что это не секрет. О том, что Алла Борисовна с детьми приедет в Латвию, говорил не только Максим Галкин, но и Лайма Вайкуле. Кстати, 6 и 7 августа Максим Галкин выступит в концертном зале "Дзинтари".

Галерея: Гости на концерте Максима Галкина в Юрмале