Не проходите мимо - подайте заявку на новый сезон передачи "Мой дом с IKEA" до 7 мая

С 22 апреля IKEA приглашает подавать заявки потенциальным участникам нового сезона любимой передачи канала TV3 "Мой дом с IKEA", мечтающим бесплатно преобразить интерьер своего дома или офисного помещения. Это уже будет 9-й сезон передачи, и ее создатели, как прежде, ищут как обычные, так и сложные помещения для преображения. А именно дизайнеры по интерьеру приглашают подавать заявки на различные помещения в домах, где можно улучшить решения по хранению вещей.
Принцип 9-го сезона передачи будет таким же, как и в предыдущем - участники передачи примут участие в розыгрыше, результат которого определит ход преобразования. Розыгрыш решит, будут ли изменения, планировка и сборка мебели доверены дизайнеру интерьеров IKEA… или самим участникам. От результатов розыгрыша зависит также бюджет проекта. Таким образом, у зрителей появится возможность получить информацию о возможных решениях, предусмотренных для каждого бюджета.
"Последнее исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что наиболее частыми причинами регулярного недовольства жителей Латвии, если речь идет об их домах, являются отсутствие места для хранения вещей, слишком большое количество вещей без определенного места и незнание того, как обновить или отремонтировать свой дом. Наши дизайнеры по интерьеру покажут, что для хранения всех ваших любимых вещей и имущества не нужен просторный дом - только более продуманные решения для хранения. И для обновления жилища не всегда нужен ремонт. Чтобы помочь улучшить и создать лучшую жизнь в домах для как можно большего числа людей, дизайнеры IKEA по интерьеру не только помогут претендентам, которые примут участие в ТВ-шоу, но и поделятся ценными советами и вдохновят многих, кто будет смотреть передачу", - говорит Дарюс Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьеров.
Заявки на участие в передаче - до 7 мая
На сегодняшний день дизайнеры IKEA по интерьеру в Латвии бесплатно преобразовали более 50 домов, общественных и офисных помещений. В предыдущих сезонах были преобразованы спальни, жилые комнаты, нестандартные кухни, предбанники сауны и зоны мансарды, дачи, гаражи, офисные помещения и помещения кризисного центра для женщин. Специалисты IKEA помогли участникам начать новый этап в своей жизни, показав способы наиболее рациональной организации пространства, создав интерьеры, отражающие индивидуальность их обитателей. Этой осенью мы вновь приглашаем подавать заявки на преображение интерьера не только собственников жилья, но и предприятия.
Новый сезон передачи IKEA и TV3 начнется осенью. Телепередача будет транслироваться с середины октября.
"Говорят, что три дела - это хорошо. Нам хочется думать, что три раза по три дела - еще лучше. Мы действительно рады, что зрители TV3 оценили и полюбили передачу "Мой дом с IKEA" и вместе мы можем начать работу над реализацией уже 9-го сезона. "Вместе" - это правильное слово, потому что без присланных зрителями заявок немыслим отбор участников и, соответственно, новый сезон. С нетерпением ждем этого", - отмечает продюсер передачи Луизе Фелдмане.
Заявки можно подавать до 23:59 7 мая 2023 года здесь.
Организаторы проекта свяжутся только с выбранными претендентами.
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