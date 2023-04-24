Не проходите мимо - подайте заявку на новый сезон передачи "Мой дом с IKEA" до 7 мая

Принцип 9-го сезона передачи будет таким же, как и в предыдущем - участники передачи примут участие в розыгрыше, результат которого определит ход преобразования. Розыгрыш решит, будут ли изменения, планировка и сборка мебели доверены дизайнеру интерьеров IKEA … или самим участникам. От результатов розыгрыша зависит также бюджет проекта. Таким образом, у зрителей появится возможность получить информацию о возможных решениях, предусмотренных для каждого бюджета.

"Последнее исследование IKEA "Жизнь дома" показало, что наиболее частыми причинами регулярного недовольства жителей Латвии, если речь идет об их домах, являются отсутствие места для хранения вещей, слишком большое количество вещей без определенного места и незнание того, как обновить или отремонтировать свой дом. Наши дизайнеры по интерьеру покажут, что для хранения всех ваших любимых вещей и имущества не нужен просторный дом - только более продуманные решения для хранения. И для обновления жилища не всегда нужен ремонт. Чтобы помочь улучшить и создать лучшую жизнь в домах для как можно большего числа людей, дизайнеры IKEA по интерьеру не только помогут претендентам, которые примут участие в ТВ-шоу, но и поделятся ценными советами и вдохновят многих, кто будет смотреть передачу", - говорит Дарюс Римкус, руководитель отдела IKEA по дизайну интерьеров.