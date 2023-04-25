Топ-7 ошибок при создании живой изгороди: какие растения выбрать и как за ними ухаживать

Комментирует менеджер по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис

"Моторизованные" ножницы для живой изгороди - лучший инструмент для ухода за живой изгородью. Работать с ними гораздо проще, чем с обычными ножницами. Кроме того, гораздо проще добиться прямого или регулярного среза.

Ножницы для живой изгороди, как правило, работают от шнура, бензина и аккумулятора.

Сетевые ножницы будут самыми простыми, но у них есть кабель, что вызывает два неудобства - вы можете дотянуться настолько, насколько хватает удлинителя и, что не менее важно, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить или не перерезать кабель. У бензиновых кусторезов есть несколько недостатков - выхлоп, хранение топлива, смешивание топлива с маслом, если у вас двухтактный двигатель, обслуживание двигателя, а самое главное - вес, он может вас быстро утомить.

У аккумуляторных ножниц эти недостатки устранены - нет кабеля, прибор легкий, не нужно заботиться о топливе, его хранении, смешивании с маслом и обслуживании двигателя внутреннего сгорания. Вероятно, что этот садовый инструмент, работа которого связана с аккумулятором, имеет больше всего преимуществ!

Конечно, надо следить, чтобы лезвия были острыми, в них не было зазубрин, например, после врезки в металлический забор, а после окончания работы лезвия необходимо очистить и смазать маслом для защиты от коррозии. Всегда храните ножницы в защитном чехле.

К дополнительным опциям можно отнести специальный пластиковый чехол, который поможет сразу "стереть" срезанное с куста, лезвие может иметь специально разработанную режущую часть, способную обеспечить более легкое срезание толстых веток, а дополнительное удобство обеспечит вращающаяся рукоятка, чтобы было удобнее держать ножницы в разных положениях под разными углами. Также доступны ножницы для живой изгороди на удлиненной ручке. У таких ножниц можно менять угол наклона лезвия по отношению к рукоятке. Это незаменимый помощник при уходе за высокими изгородями, а также при уходе за верхней кромкой часто можно обойтись без стремянки!

Аккумуляторные инструменты доступны в версиях на 36 В и 18 В. Модель 36 В лучше подходит для "крупных" работ, а платформа 18 В предлагает более широкий выбор наиболее распространенных садовых инструментов. А еще технику можно приобрести в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, это будет лучший выбор, если это первый садовый инструмент Kärcher, но если у вас уже есть дома аккумулятор Kärcher и зарядное устройство соответствующего напряжения, то устройство без аккумулятора обойдется значительно дешевле и вы сможете уже дома использовать батарею Kärcher Battery Platform.

Также можно найти инструмент меньшего размера для ухода за небольшими кустарниками, которые можно подстригать, например, инструмент со сменными лезвиями - одно для "стрижки" газона, другое для небольших живых изгородей.

Чтобы справиться с более толстыми ветками, подойдут два других инструмента. Первый - это кусачки для веток на батарейках, или секатор, который позволит срезать ветки толщиной до 30 мм. Особо следует отметить, что инструмент довольно острый и хорошо проникает в толстые или колючие кусты, позволяя без царапин отрезать ненужные ветки ближе к стволу. Вторая - обрезная пила со специальным захватом для веток, который надежно удерживает срезаемую ветку. Устройство также доступно с удлиненной ручкой, чтобы можно было достать более высокие ветки.