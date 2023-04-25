Сейчас в садоводстве представлен настолько широкий ассортимент растений, что выбор наиболее подходящего решения для живой изгороди - непростая задача. Вместе с Kärcher мы объясним, что нужно учитывать при выборе рассады и уходе. Как вырастить густую живую изгородь, избегая самых популярных ошибок новичков, рассказывает лектор и садовод с более чем 12-летним стажем, автор проекта Likt elpai aizrauties д-р агр. Байба Лаце.
Топ-7 ошибок при создании живой изгороди: какие растения выбрать и как за ними ухаживать
Байба заметила, что во многих странах, например, в Германии, распространена открытая палисадная территория - сравнительно невысокая живая изгородь выполняет и декоративную, и разграничительную функцию, а насаждения перед домом видны всем прохожим. "Таким образом, улица в целом выглядит шире и красивее, а люди обустраивают свою частную садовую зону отдыха с другой стороны дома.
В свою очередь, латвийским садам, особенно в городах, характерно ограждение от улицы и прохожих или высоким забором, или густой живой изгородью - возможно, ген единоличника вызывает у нас непреодолимое желание спрятаться от посторонних глаз в саду".
Садовник отмечает, что живая изгородь может не только служить укрытием, но и выполнять множество других функций: закрывать непривлекательные виды, помогать изолироваться от ветра, уличной пыли и шума, отделить участки сада - например, огород от места отдыха - или же служить красивым акцентом. Остается только найти подходящие растения и правильно за ними ухаживать.
Какие растения выбрать?
Отвечая на вопрос о том, что стоит учитывать при выборе живой изгороди, специалист поясняет, что нужно принимать во внимание несколько важных факторов: "Во-первых, должна быть ясность в том, для чего предназначена живая изгородь. При выборе стоит оценить также конкретные климатические условия и состав почвы".
В Латвии для создания живой изгороди обычно используют туи, которые подходят как в качестве защитной полосы, так и в качестве зеленого фона в композиции с другими группами растений. Как самые простые в уходе садовод рекомендует западные сорта туи, такие как Brabrant, Holmstrup, Boothii - для стригущихся живых изгородей, Smaragd, Wagnerii, Columna - для свободно растущих живых изгородей.
Сорт западной туи Salaspils, достигающей в высоту одного метра и имеющей шаровидную форму, можно использовать для низкой живой изгороди, а также для организации садовой территории и композиций.
Не нужно сажать туи в открытом грунте, где дует ветер - из-за того, что их корневая система очень компактна, растения погибнут, но в небольших садах города об этом можно не беспокоиться", - говорит Байба.
Красиво будет выглядеть и живая изгородь из елей, особенно в сельской местности. Хотя для города ели не подойдут, так как они чувствительны к загрязнениям, возникающим там. Живая изгородь интересных оттенков получится из скального можжевельника, например, из сорта Skyrocket, который имеет сероватый оттенок, но главное - он очень прочный.
Живые изгороди из горной сосны, вертикального можжевельника или спиреи подходят для приморских садов, подверженных ветру, но относительно защищенных от морозов. Горные сосны также можно немного обрезать, но толстые деревья необходимо сажать на достаточно большом участке земли.
Если вы хотите особенно густую живую изгородь, защищающую от господствующих ветров, садовник рекомендует высаживать растения в несколько рядов.
Плотную живую изгородь можно получить и путем посадки относительно устойчивых к городским условиям сербских елей - их размещают поочередно в два ряда, планируя расстояние между деревьями не менее 2 м.
По мнению Байбы Лаце, если позволяет место, интересным сочетанием в живой изгороди станут хвойные и цветущие кусты: "Только нужно помнить, что цветущий куст всегда будет подавлять хвойное растение. Поэтому, если они оба растут близко друг к другу, всегда нужно следить за кустом и подрезать его - если куст подавляет хвойное, у последнего образуется надрыв.
Цветы не стоит сажать близко к хвойным - они могут оказаться более агрессивными и угнетать своих "соседей". Особенно могут пострадать елочки с более мягкой хвоей.
Конечно, при выборе соответствующих расстояний посадки живая изгородь из хвойных растений является отличным фоном для различных декоративных растений, и ее можно сочетать как с многолетниками, так и с весенними луковицами или лилиями".
Хвойные - не единственный выбор
Если вам нужна высокая свободно растущая живая изгородь, садовник рекомендует выбрать лещину, которая очень хорошо защищает от пыли, звука и ветра, а лещина является домом для многих полезных насекомых. Для живой изгороди хороши и декоративные яблони, бузина, чубушник, или ложный жасмин, а также сирень. Разные виды можно комбинировать, например, высаживая сирень амурскую (растет как деревья высотой 6-8 м) вперемежку с сиренью китайской или обыкновенной.
"Для не слишком высокой живой изгороди в последнее время появилась тенденция использовать разные сорта цветных гортензий. Например, Levana, Limelight и многие другие высокорослые сорта", - отмечает Байба Лаце.
В свою очередь, создание и поддержание ровной живой изгороди правильной формы займет много времени и потребует большого труда, поэтому специалист рекомендует заранее оценить, готовы ли вы к этому. Для живых изгородей такого типа обычно выбирают растения с компактным ростом, устойчивые к регулярной стрижке, такие как самшит, бирючина и другие.
Топ-7 ошибок при создании живой изгороди
Выбор растений - лишь первый шаг на пути к пышной живой изгороди. Стоит учитывать, что результат будет сильно зависеть и от правильно подготовленной почвы и полива растений после посадки. Опытный садовод выделяет семь самых распространенных ошибок при выращивании живой изгороди.
Несоблюдение законов. Если имущество находится рядом с шоссе, необходимо учитывать, что вдоль него проходят полоса раздела земли и защитная полоса, а это означает, что Latvijas Valsts ceļi могут вмешиваться в эту область своей деятельностью. Все ограничения подробно описаны в Законе об ограждениях, с которым можно ознакомиться здесь.
Растения высаживают в неподготовленную, неухоженную почву. Если в начале растению будут созданы хорошие условия, позже оно потребует меньше работы, поэтому важно в первую очередь правильно его посадить.
Подготовка почвы - самая ответственная работа по выращиванию красивой живой изгороди.
Если нет возможности улучшить почву и регулярно поливать посадки, для живой изгороди следует выбирать менее требовательные растения, такие как можжевельник или горная сосна.
Живую изгородь лучше всего сажать в траншеи (не менее 0,6 м в глубину и 0,5-0,7 м в ширину, в зависимости от высоты изгороди). Для более крупных растений (например, туи, можжевельника) - 60 см в глубину, березы повислой, горной сосны - один метр, а для более мелких растений, таких как спиреи, осоки, барбарис - 40-60 см в глубину и 60 см в ширину. Траншею заполняют смесью плодородной земли, компоста и торфа, добавляя полное удобрение. Очень хороший результат даст засыпка на дно траншеи перепревшего навоза. При посадке растений дальше друг от друга можно регулировать укрытие для каждого растения отдельно - для большинства растений будет достаточно около 60 см в глубину и в ширину.
Лучшее время для посадки саженцев с открытыми корнями - ранняя весна, а горшечные можно сажать круглый год.
Растения забывают кормить - поливать и удобрять. Высаженные контейнерные растения нужно первый раз после посадки удобрить, предварительно обильно полив почву, а саженцы с открытыми корнями - не раньше чем через две недели после посадки. Подкормку проводят в период с конца апреля до середины июля, выбирая сбалансированное удобрение, подходящее для выбранного вида растений.
Рекомендуется первый раз удобрять растения в конце апреля, второй раз - в конце мая, третий раз - в конце июня.
Если растению не хватает влаги, перед удобрением рекомендуется их хорошо полить.
Желая добиться более высокой живой изгороди, кусты не подрезают, в связи с чем образуется более скудный низ и обнажаются стволы.
Для формирования пышной и аккуратной живой изгороди требуется регулярная обрезка - желательно не реже одного раза в год подстригать живую изгородь для сохранения желаемой формы.
Если живая изгородь росла сама по себе в течение нескольких лет, она обычно разрастается во всех направлениях. При обрезке заброшенной живой изгороди поначалу будет очень сложно сделать ее густой, но при постоянном регулярном уходе изгородь станет плотной и аккуратной.
Живая изгородь обрезается в неподходящее время. Большинство живых изгородей следует подстригать весной до распускания листьев. В конце мая или начале июня рекомендуется поддерживать живую изгородь, вырезая поврежденные ветки. После срезки их лучше питать более интенсивно, чтобы новая хвоя лучше прижилась. Если вы хотите цветущую живую изгородь, то формировку следует уменьшить и в зависимости от особенностей растений обрезать в нужное время - после цветения.
Для обрезки живой изгороди используются неподходящие инструменты. При обрезке деревьев и кустарников следует использовать острые инструменты, чтобы срезы были прямыми и ровными, так как они заживают быстрее, чем неровные срезы.
Для обрезки растений рекомендуются садовые ножницы хорошего качества или аккумуляторные ножницы для живой изгороди, которые позволят без особых усилий получить точный срез, так как руки и плечи не будут уставать даже после длительной работы.
Комментирует менеджер по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис
"Моторизованные" ножницы для живой изгороди - лучший инструмент для ухода за живой изгородью. Работать с ними гораздо проще, чем с обычными ножницами. Кроме того, гораздо проще добиться прямого или регулярного среза.
Ножницы для живой изгороди, как правило, работают от шнура, бензина и аккумулятора.
Сетевые ножницы будут самыми простыми, но у них есть кабель, что вызывает два неудобства - вы можете дотянуться настолько, насколько хватает удлинителя и, что не менее важно, вы должны быть осторожны, чтобы не повредить или не перерезать кабель. У бензиновых кусторезов есть несколько недостатков - выхлоп, хранение топлива, смешивание топлива с маслом, если у вас двухтактный двигатель, обслуживание двигателя, а самое главное - вес, он может вас быстро утомить.
У аккумуляторных ножниц эти недостатки устранены - нет кабеля, прибор легкий, не нужно заботиться о топливе, его хранении, смешивании с маслом и обслуживании двигателя внутреннего сгорания. Вероятно, что этот садовый инструмент, работа которого связана с аккумулятором, имеет больше всего преимуществ!
Конечно, надо следить, чтобы лезвия были острыми, в них не было зазубрин, например, после врезки в металлический забор, а после окончания работы лезвия необходимо очистить и смазать маслом для защиты от коррозии. Всегда храните ножницы в защитном чехле.
К дополнительным опциям можно отнести специальный пластиковый чехол, который поможет сразу "стереть" срезанное с куста, лезвие может иметь специально разработанную режущую часть, способную обеспечить более легкое срезание толстых веток, а дополнительное удобство обеспечит вращающаяся рукоятка, чтобы было удобнее держать ножницы в разных положениях под разными углами. Также доступны ножницы для живой изгороди на удлиненной ручке. У таких ножниц можно менять угол наклона лезвия по отношению к рукоятке. Это незаменимый помощник при уходе за высокими изгородями, а также при уходе за верхней кромкой часто можно обойтись без стремянки!
Аккумуляторные инструменты доступны в версиях на 36 В и 18 В. Модель 36 В лучше подходит для "крупных" работ, а платформа 18 В предлагает более широкий выбор наиболее распространенных садовых инструментов. А еще технику можно приобрести в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, это будет лучший выбор, если это первый садовый инструмент Kärcher, но если у вас уже есть дома аккумулятор Kärcher и зарядное устройство соответствующего напряжения, то устройство без аккумулятора обойдется значительно дешевле и вы сможете уже дома использовать батарею Kärcher Battery Platform.
Также можно найти инструмент меньшего размера для ухода за небольшими кустарниками, которые можно подстригать, например, инструмент со сменными лезвиями - одно для "стрижки" газона, другое для небольших живых изгородей.
Чтобы справиться с более толстыми ветками, подойдут два других инструмента. Первый - это кусачки для веток на батарейках, или секатор, который позволит срезать ветки толщиной до 30 мм. Особо следует отметить, что инструмент довольно острый и хорошо проникает в толстые или колючие кусты, позволяя без царапин отрезать ненужные ветки ближе к стволу. Вторая - обрезная пила со специальным захватом для веток, который надежно удерживает срезаемую ветку. Устройство также доступно с удлиненной ручкой, чтобы можно было достать более высокие ветки.
Хочется получить быстрый результат! Как известно, все три аспекта - быстро, дешево, качественно - невозможно объединить. При правильной подготовке почвы и правильном уходе за живой изгородью (стрижка, удобрение, полив) результат может быть достигнут в течение 4-5 лет.
Но если у вас нет терпения и вы хотите получить результат как можно быстрее, вы должны быть готовы вложиться в крупные, качественные саженцы, которые уже достигли двух, а то и трех метров (все работы по уходу придется выполнять таким же образом), или выбирайте быстрорастущие растения, такие как кизил, пузыреплодник или бересклет.
Статья вышла в сотрудничестве с Kärcher.
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