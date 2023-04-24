Министерство образования заявило, что забастовка незаконна; педагоги готовы ее продлить

Согласно части первой статьи 24 закона о забастовках признать забастовку или объявление забастовки незаконным может только суд, и пока никто в суд с таким требованием не обращался.

Видео: Шествие протеста LIZDA

МОН утверждает, что выполнены все забастовочные требования Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), выдвинутые в сентябре и в апреле.

Правительство утвердило график повышения минимальной месячной оплаты труда работников образования на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года, а также приняло меры по реализации этого графика в нормативных актах.

LIZDA не исключает продления забастовки

Если соглашение о забастовке не будет выполнено в ближайшие дни, Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) не исключает возможности продления забастовки, сообщила агентству LETA председатель LIZDA Инга Ванага.

В настоящее время забастовка запланирована на три дня, но, если требования учителей не будут выполнены, совет LIZDA может принять решение о продлении забастовки, в том числе пересмотрев сроки проведения экзаменов.

Совет LIZDA примет решение исходя из развития ситуации в ближайшие дни. Ванага надеется, что шествие протеста и забастовка учителей заставят политиков задуматься о том, что "необходимо делать свою работу так же добросовестно, как это делают работники образования и медицины".

Если ничего не изменится после трех дней забастовки, LIZDA созовет экстренное собрание правления, чтобы принять решение о дальнейших действиях.