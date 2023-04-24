В аэропорту Берлина из-за забастовки отменены все вылеты

В аэропорту Гамбурга из-за объявленной в последнюю минуту предупредительной забастовки отменен 31 из 160 вылетов. Прилеты ожидаются по расписанию.

Тарифное соглашение

Ранее профсоюз Ver.di достиг соглашения в тарифном конфликте с администрациями аэропортов, но он распространяется лишь на те аэропорты, где у наземного персонала работодателем выступает государство, как, к примеру, в Баварии. Неурегулированным остается конфликт Ver.di с частными компаниями, интересы которых представляет Федеральное объединение служб обеспечения безопасности (BDLS).

С администрациями этих компаний Ver.di уже многие годы ведет безуспешные переговоры о повышении жалованья и доплат. 27-28 апреля стороны проведут новый раунд переговоров в Берлине.