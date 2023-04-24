Видео ⟩ Скорость 130 км/ч по Риге и 170 км/ч за городом: самые крупные нарушения

Обобщая данные за прошедшую неделю, можно сделать вывод, что отношение отдельных участников дорожного движения к безопасности на дороге в целом не улучшается. Остаются автомобилисты, грубо нарушающие правила дорожного движения, тем самым подвергая опасности как себя, так и окружающих.

Если сравнивать количество нарушений скоростного режима с зафиксированными сотрудниками Государственной полиции в прошлом году, то оно уменьшилось.

В 2022 году во время этой кампании было выявлено 2118 нарушений скоростного режима, а в этом году - 1671. Однако количество нарушений скорости, зафиксированных техническими средствами - как мобильными, так и стационарными радарами - увеличилось: в 2022 году их было 10 034, а в этом году за неделю было зафиксировано 12 298 нарушений скорости.

Видео: Полиция фиксирует нарушение

Одно из самых больших нарушений скоростного режима, зафиксированных в ходе этой кампании, констатировано в Видземе, где водитель на автомобиле Mazda ехал со скоростью 167 км/ч по шоссе, где разрешена скорость движения 70 км/ч.