Видео ⟩ Скорость 130 км/ч по Риге и 170 км/ч за городом: самые крупные нарушения

Всю прошедшую неделю проходила кампания, в ходе которой, помимо ежедневного контроля за соблюдением правил дорожного движения, Государственная полиция уделяла повышенное внимание соблюдению разрешенной скорости движения.
Обобщая данные за прошедшую неделю, можно сделать вывод, что отношение отдельных участников дорожного движения к безопасности на дороге в целом не улучшается. Остаются автомобилисты, грубо нарушающие правила дорожного движения, тем самым подвергая опасности как себя, так и окружающих.
Если сравнивать количество нарушений скоростного режима с зафиксированными сотрудниками Государственной полиции в прошлом году, то оно уменьшилось.
В 2022 году во время этой кампании было выявлено 2118 нарушений скоростного режима, а в этом году - 1671. Однако количество нарушений скорости, зафиксированных техническими средствами - как мобильными, так и стационарными радарами - увеличилось: в 2022 году их было 10 034, а в этом году за неделю было зафиксировано 12 298 нарушений скорости.
Видео: Полиция фиксирует нарушение
Одно из самых больших нарушений скоростного режима, зафиксированных в ходе этой кампании, констатировано в Видземе, где водитель на автомобиле Mazda ехал со скоростью 167 км/ч по шоссе, где разрешена скорость движения 70 км/ч.
Именно в Видземском крае сотрудники Государственной полиции зафиксировали наибольшее количество нарушений скоростного режима за это время - их было 613.
В Риге одним из самых безрассудных участников дорожного движения оказался водитель мотоцикла YAMAHA, который 19 апреля на улице Аугуста Деглава сильно превысил скорость.
Там, где ограничение скорости составляет 50 км/ч, он мчался со скоростью 131 км/ч.
Мужчина был лишен права управления транспортным средством на 12 месяцев и оштрафован.
В Земгальском крае полиция зафиксировала 248 нарушений скоростного режима. Одним из самых безответственных автомобилистов был водитель Mercedes Benz, который 19 апреля в Айзкраукльском крае проехал со скоростью 170 км/ч при разрешенной скорости 90 км/ч. Водителю запретили управлять автомобилем на шесть месяцев и оштрафовали.
В Латгальском крае сотрудники Государственной полиции зафиксировали почти такое же количество нарушений скорости - 238. Одним из самых быстрых водителей в Латгале также оказался водитель Mercedes Benz, который ехал со скоростью 145 км/ч по шоссе, где максимальная скорость движения составляет 90 км/ч.
В Курземском крае полиция зафиксировала 194 нарушения скоростного режима. Одним из самых скоростных стал водитель Volvo, который ехал со скоростью 111 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Этому водителю также запретили управлять автомобилем на шесть месяцев и оштрафовали.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!