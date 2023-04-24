Левитс: необходима дорожная карта по вступлению Украины в НАТО

Он отметил, что вступление Финляндии в НАТО стало важным шагом в укреплении региона и всего альянса. Финляндия полностью изменила свою позицию, став из нейтральной страны членом НАТО. Президент Латвии выразил уверенность в том, что Швеция также скоро вступит в альянс.

Латвия и Эстония также поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО, и недавнее заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Украине место в НАТО, можно только приветствовать, сказал Левитс.

По мнению президента Латвии, на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо добиться конкретного и измеримого прогресса -

уже недостаточно говорить о том, что двери НАТО открыты, а необходима конкретная дорожная карта по вступлению Украины в альянс.