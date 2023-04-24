Чакша: в распределении зарплат учителей большую роль играют самоуправления

Министр образования и науки Анда Чакша, обращаясь в понедельник, 24 апреля, к собравшимся на Домской площади участникам шествия протеста педагогов, подчеркнула роль самоуправлений в распределении средств на зарплаты учителей и отметила, что недопустимо, когда самоуправления неравномерно распределяют выделенные им дотации.
Министр также подчеркнула, что каждая цифра и распределение нагрузки в утвержденных Кабинетом министров правилах были согласованы с профсоюзом еще в январе.
С этим не согласилась председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, указав, что профсоюз не соглашался на указанную в правилах нагрузку вспомогательного персонала, а также для этой группы педагогов не указана самая низкая ставка зарплаты.
Агентству LETA министр образования заявила, что понимает недовольство учителей, и акции протеста являются примером демократии, когда люди могут выразить свое отношение.
В то же время Чакша отметила, что дополнительно выделенные в этом году для реализации графика повышения зарплат учителей 89 млн евро будут распределены между всеми группами педагогов, и такая сумма на эти цели выделена впервые.
Министр вновь подчеркнула важность упорядочивания сети школ, отметив, что в сельских школах самые низкие зарплаты учителей, худшие показатели успеваемости и высокий уровень насилия.
Чакша подчеркнула, что забастовочные требования педагогов выполнены, но признала, что изменения в соответствующих правилах не были приняты вовремя. Министр выразила готовность продолжить переговоры с представителями сферы образования.
Как сообщалось, сегодня в Риге прошло многотысячное шествие протеста учителей, к которым присоединились и медики. Многие учебные заведения также примут участие в организованной LIZDA трехдневной забастовке.
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