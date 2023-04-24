Чакша: в распределении зарплат учителей большую роль играют самоуправления

Министр также подчеркнула, что каждая цифра и распределение нагрузки в утвержденных Кабинетом министров правилах были согласованы с профсоюзом еще в январе.

С этим не согласилась председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага, указав, что профсоюз не соглашался на указанную в правилах нагрузку вспомогательного персонала, а также для этой группы педагогов не указана самая низкая ставка зарплаты.

Агентству LETA министр образования заявила, что понимает недовольство учителей, и акции протеста являются примером демократии, когда люди могут выразить свое отношение.

В то же время Чакша отметила, что дополнительно выделенные в этом году для реализации графика повышения зарплат учителей 89 млн евро будут распределены между всеми группами педагогов, и такая сумма на эти цели выделена впервые.

Министр вновь подчеркнула важность упорядочивания сети школ, отметив, что в сельских школах самые низкие зарплаты учителей, худшие показатели успеваемости и высокий уровень насилия.

Чакша подчеркнула, что забастовочные требования педагогов выполнены, но признала, что изменения в соответствующих правилах не были приняты вовремя. Министр выразила готовность продолжить переговоры с представителями сферы образования.

Как сообщалось, сегодня в Риге прошло многотысячное шествие протеста учителей, к которым присоединились и медики. Многие учебные заведения также примут участие в организованной LIZDA трехдневной забастовке.