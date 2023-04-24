Видео ⟩ Водитель получил штраф за неуплату дорожных сборов. Он обвиняет CSDD

Альфред недавно купил на свои сбережения новый бус. Прошлой весной, когда его автомобиль должен был пройти проверку техосмотр, Альфред оплатил счет, но не знал, что еще нужно заплатить дополнительный сбор. Так он провел около года, разъезжая по странам Балтии.

В этом году, через несколько дней после того, как он снова прошел техосмотр, он получил от полиции штраф в размере 500 евро за то, что управлял грузовиком без дорожного пропуска. Альфред считает, что Дирекция по безопасности дорожного движения (CSDD) должна была предупредить его о такой плате.

"Они не взяли у меня денег, что должны были сделать, потому что у меня есть грузовой автомобиль. Они знают это, полиция знает это. Я покупатель, но они не предлагали мне купить виньетку. Неужели они настолько глупы и думают, что я буду ездить только по Риге? Конечно, нет. Оказывается, я могу не высовывать нос из Риги".

Видео: Сюжет программы 4. studijas (на латышском языке)