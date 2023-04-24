Видео ⟩ Рижанка удивлена условиями содержания пионов в супермаркете. Магазин дал ответ

Жительница Риги заметила в магазине Lidl, что саженцы пионов хранятся в закрытых картонных коробках. Когда она сказала продавщице, что пионам нужен свет, сотрудник магазина вырезал в коробках отверстия. Кроме того, Дайна получила ответ, что пионы скоро будут утилизированы.

О случившемся Дайна рассказала в Facebook. Другие интернет-пользователи сообщили, что аналогичная ситуация наблюдается и в других магазинах.

Представитель сети Lidl в Латвии Зане Нельке объяснила программе Bez tabu, что магазин намеренно держит цветы в коробках, потому что многим нравится покупать их оптом. Кроме того, таким образом удается поддерживать равномерный уровень влажности. Она добавила, что сотрудники магазина регулярно следят за состоянием растений.

Представитель Lidl подтвердила программе, что те цветы, которые не были куплены - ликвидируются.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)