У LIZDA и правительства разные взгляды относительно выполнения требований педагогов

В понедельник, 24 апреля, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и министром образования Андой Чакшей глава LIZDA Инга Ванага сообщила, что разногласия касаются, например, повышения зарплат более высокооплачиваемых учителей.

Как заявил журналистам премьер-министр, в понимании Министерства образования и науки (МОН) соглашение предусматривало повышение минимальных зарплат учителей, но профсоюзы настаивают на том, чтобы были повышены и более высокие зарплаты.

По словам Кариньша, основной целью МОН было повышение минимальных зарплат и их выравнивание, но профсоюз считает, что это не единственная цель.

Кариньш признал, что расчеты повышения зарплат были основаны на минимальной почасовой ставке, поэтому теперь МОН проведет новые расчеты, а правительство будет думать, где найти дополнительные средства - либо перераспределит бюджетные деньги, либо увеличит дефицит бюджета.

Еще одна встреча представителей МОН и LIZDA запланирована на вторник в 10:00, и министерство представит на ней новые расчеты.

Ванага подчеркнула, что забастовка не будет прекращена, потому что забастовочные требования не выполнены.

Дальнейшее зависит от завтрашних переговоров, уточненных расчетов и от того, найдет ли правительство дополнительное финансирование для выполнения забастовочного соглашения.

Во второй половине дня 25 апреля запланирована встреча представителей LIZDA, МОН и премьер-министра. Если соглашение будет достигнуто, Кариньш созовет внеочередное заседание правительства в среду, 26 апреля, для его утверждения.

Как сообщалось, сегодня в Риге прошло многотысячное шествие протеста учителей, к которым присоединились и медики. Многие учебные заведения также участвуют в организованной LIZDA трехдневной забастовке.