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LIZDA собирает подписи за отставку правительства, если оно не выполняет соглашение о забастовке

rus.tvnet.lv
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Фото: Evija Trifanova/LETA

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) начал сбор подписей на портале Manabalss.lv, чтобы предусмотреть в законе отставку Кабинета министров при невыполнении правительством соглашения о забастовке.

Профсоюз утверждает, что требования забастовки не были выполнены в установленные сроки, а Министерство образования и науки (МОН) настаивает на том, что забастовка учителей теперь фактически незаконна, поскольку все требования, сформулированные LIZDA 12 сентября 2022 года, когда он подал заявку на забастовку, были выполнены.

Галерея: акция протеста LIZDA 

Профсоюз недоволен тем, что нет четкого регламента о возможности отстранения чиновников от должности в подобных случаях.

"В целях повышения ответственности должностных лиц" LIZDA призывает внести поправки в закон "Об устройстве Кабинета министров", чтобы предусмотреть отставку правительства, если правительство не выполняет соглашение, достигнутое в ходе переговоров о забастовке по разрешению спора о коллективных интересах.

По мнению LIZDA, также следует внести поправки в Регламент Сейма, которые определят порядок оценки парламентом выполнения или невыполнения соглашения о забастовке.

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